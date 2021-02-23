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«Один за всіх»-16 випуск 7: Порятунок дітей від жорстокого вітчима

23.02.2021

Приголомшливий 7 випуск програми «Один за всіх»-16!  У 36-річної Наталі багатодітна сім’я – вона виховує дев’ятьох дітей! Проте вже кілька років найстарші діти мають бажання втекти з дому й жити в сиротинці. Вони хочуть урятуватися жорстокого вітчима. Тим часом Наталя захищає свого чоловіка й готова народити йому десяту дитину. 

У 7 випуску проєкту «Один за всіх»-16 ви дізнаєтеся:

  • Які жорстокі методи виховання застосовував вітчим до дітей?
  • Чому мати вибачає чоловікові і не намагається врятувати власних дітей?
  • Яка приголомшлива правда з’ясується в студії програми?
  • І що ще відбувається за зачиненими дверима домівки багатодітної сім’ї? 

Більше на тему: «Один за всіх»-16 випуск 6: чи вибачили Олександра та Марк рідній матері?

Дивіться проєкт «Один за всіх» щосереди о 19:00 та щонеділі о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ. Не пропустіть завтра, 24  лютого, 7 випуск 16 сезону «Один за всіх».

Video: «Один за всіх»-16 випуск 7: Порятунок дітей від жорстокого вітчима

24 лютого 2021 на телеканалі СТБ вийде 7 випуск 16 сезону проекту Один за всех. Анонс7 випуску Один за всіх 16 сезон від 24.02.2021 дивіться на СТБ

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