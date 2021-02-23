«Один за всіх»-16 випуск 7: Порятунок дітей від жорстокого вітчима
23.02.2021
Приголомшливий 7 випуск програми «Один за всіх»-16! У 36-річної Наталі багатодітна сім’я – вона виховує дев’ятьох дітей! Проте вже кілька років найстарші діти мають бажання втекти з дому й жити в сиротинці. Вони хочуть урятуватися жорстокого вітчима. Тим часом Наталя захищає свого чоловіка й готова народити йому десяту дитину.
У 7 випуску проєкту «Один за всіх»-16 ви дізнаєтеся:
- Які жорстокі методи виховання застосовував вітчим до дітей?
- Чому мати вибачає чоловікові і не намагається врятувати власних дітей?
- Яка приголомшлива правда з’ясується в студії програми?
- І що ще відбувається за зачиненими дверима домівки багатодітної сім’ї?
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Дивіться проєкт «Один за всіх» щосереди о 19:00 та щонеділі о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ. Не пропустіть завтра, 24 лютого, 7 випуск 16 сезону «Один за всіх».
Video: «Один за всіх»-16 випуск 7: Порятунок дітей від жорстокого вітчима
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