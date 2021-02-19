В начале февраля в эфире СТБ стартовал новый сезон остросоциального проекта «Один за всіх». Теперь на страже справедливости стоит новый ведущий программы – практикующий адвокат и психолог Сергей Костыра.





21 февраля в 20:00 в новом выпуске остросоциального проекта журналисты проведут целое расследование, чтобы найти родных маму и папу 22-летней Александры и ее брата Марка. В своей приемной семье они пережили жестокие издевательства. Теперь герои хотят найти биологических родителей и задать им лишь один вопрос: почему они их бросили?

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Саше было два года, а Марку ― один, когда их усыновили. Приемный отец полюбить малышей не смог и два года спустя бросил семью. С того времени приемная мама при каждой возможности мстила детям за потерю любимого мужчины: оставляла детей одних дома на несколько дней без еды и привязывала к батарее. Чтобы спастись от издевательств, маленький Марк убегал из дому и ночевал у знакомых неделями.

Брат с сестрой выросли, у Александры есть 7-месячный сын Рома. Уже 8 лет они пытаются найти родную мать, чтобы узнать правду: почему она их бросила и могла ли поступить иначе?

«Эта история ― пример того, как важно ответственно подходить к тому, чтобы стать родителями. И неважно: вы родите своего ребенка или усыновите из интерната. Стоит помнить, что с появлением ребенка у вас появляются перед ним и законом обязанности. А у ребенка есть права, которые нельзя нарушать», – прокомментировал историю ведущий Сергей Костыра.

В поисках родителей Александры и Марка журналисты объехали полстраны, проверили десятки адресов и расспросили сотни людей. Кто же их родные мама и папа, смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.

Video: «Один за всіх»-16 выпуск 6: брат и сестра спасаются из приемной семьи 21 февраля 2021 на телеканале СТБ выйдет 6 выпуск 16 сезона проекта Один за всіх. Анонс 6 выпуска Один за всех 16 сезон от 21.02.2021 смотрите на СТБ

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