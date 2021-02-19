На початку лютого в ефірі СТБ стартував новий сезон гостросоціального проєкту «Один за всіх». Тепер на сторожі справедливості стоїть новий ведучий програми — практикуючий адвокат і психолог Сергій Костира.

21 лютого о 20:00 в новому випуску гостросоціального проєкту журналісти проведуть ціле розслідування, щоб знайти рідних маму і тата 22-річної Олександри та її брата Марка. У своїй прийомній сім’ї вони пережили жорстокі знущання. Тепер герої хочуть знайти біологічних батьків і поставити їм лише одне запитання: чому вони їх покинули?

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Саші було два роки, а Марку — один, коли їх усиновили. Прийомний батько полюбити малюків не зміг і два роки по тому кинув сім’ю. З того часу названа мати за кожної нагоди мстилася дітям за втрату коханого чоловіка: залишала дітей самих удома на кілька днів без їжі і прив’язувала до батареї. Щоб урятуватися від знущань, маленький Марк тікав з дому і ночував у знайомих тижнями.

Брат із сестрою виросли, у Олександри є 7-місячний син Рома. Уже 8 років вони намагаються знайти рідну матір, щоб дізнатися правду: чому вона їх покинула і чи могла вчинити інакше?

«Ця історія — приклад того, як важливо відповідально підходити до того, щоб стати батьками. І неважливо: ви народите свою дитину чи усиновите з інтернату. Варто пам’ятати, що з появою дитини у вас з’являються перед нею і законом обов’язки. А в дитини є права, які не можна порушувати», — прокоментував історію ведучий Сергій Костира.

У пошуках батьків Олександри і Марка журналісти об’їхали пів країни, перевірили десятки адрес і розпитали сотні людей. Хто ж їхні рідні мама і тато, дивіться вже цієї неділі о 20:00 на телеканалі СТБ.



Video: «Один за всіх»-16 випуск 6: брат і сестра рятуються з прийомної сім’ї 21 лютого 2021 на телеканалі СТБ вийде 6 випуск 16 сезону проекту Один за всех. Анонс 6 випуску Один за всіх 16 сезон від 21.02.2021 дивіться на СТБ

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