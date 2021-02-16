В 5 выпуске программы «Один за всіх»-16 за помощью обратился 37-летний Дмитрий. Уже полгода бывшая жена Анна не подпускает его к двум общим сыновьям. Женщина встретила другого мужчину – малайзийца Теодора – и намеревается уехать с ним и детьми из Украины. Ведущий Сергей Костыра разберется, кто должен воспитывать мальчиков: украинский или малайзийский папа.

«Теодор исполняет роль сожителя, любимого мужчины мамы, но он не папа для детей. У Дмитрия, кроме прав, есть положенные на него обязательства. И он хочет ими воспользоваться, чтобы видеться с детьми. В студии проекта он изо всех сил будет бороться за детей и отстаивать право быть с ними», – уверен ведущий Сергей Костыра.

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Смотрите проект «Один за всіх» по средам в 19:00 и по воскресеньям в 20:00 в эфире СТБ. Не пропустите завтра, 17 февраля, 5 выпуск 16 сезона «Один за всіх».

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