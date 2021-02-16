У 5 випуску програми «Один за всіх»-16 по допомогу звернувся 37-річний Дмитро. Уже півроку колишня дружина Анна не підпускає його до двох спільних синів. Жінка зустріла іншого чоловіка — малайзійця Теодора — і збирається виїхати з ним і дітьми з України. Ведучий Сергій Костира розбереться, хто повинен виховувати хлопчиків: український чи малайзійський тато.

«Теодор виконує роль співмешканця, коханого чоловіка мами, але він не тато для дітей. У Дмитра крім прав є покладені на нього зобов’язання. І він хоче ними скористатися, щоб бачитися з дітьми. У студії проєкту він щосили боротиметься за дітей і обстоюватиме право бути з ними», — упевнений ведучий Сергій Костира.

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Дивіться проєкт «Один за всіх» щосереди о 19:00 та щонеділі о 20:00 в ефірі СТБ. Не пропустіть завтра, 17 лютого, 5 випуск 16 сезону «Один за всіх».

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