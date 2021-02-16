«Один за всіх»-16 випуск 5: український чи малайзійський тато?
16.02.2021
У 5 випуску програми «Один за всіх»-16 по допомогу звернувся 37-річний Дмитро. Уже півроку колишня дружина Анна не підпускає його до двох спільних синів. Жінка зустріла іншого чоловіка — малайзійця Теодора — і збирається виїхати з ним і дітьми з України. Ведучий Сергій Костира розбереться, хто повинен виховувати хлопчиків: український чи малайзійський тато.
«Теодор виконує роль співмешканця, коханого чоловіка мами, але він не тато для дітей. У Дмитра крім прав є покладені на нього зобов’язання. І він хоче ними скористатися, щоб бачитися з дітьми. У студії проєкту він щосили боротиметься за дітей і обстоюватиме право бути з ними», — упевнений ведучий Сергій Костира.