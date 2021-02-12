В начале февраля в эфире СТБ стартовал новый сезон остросоциального проекта «Один за всех». Теперь на страже справедливости стоит новый ведущий программы – практикующий адвокат и психолог Сергей Костыра.

14 февраля в 20:00 выйдет 4 выпуск проекта «Один за всіх»-16. Телезрители увидят расследование скандальной истории, которая произошла в Кривом Роге. Ведущий и эксперты программы будут спасать 15-летнюю Богданку, которая весит всего 8,5 килограмм! У девочки синдром Дауна и тяжелая форма ДЦП. Все это время мама и старшая сестра не занимались лечением ребенка, а лишь морили его голодом. От постоянного недоедания девочка начала грызть матрас…

Какие прогнозы маленькой Богданке дают врачи?

Почему мама так жестока и равнодушна к своему родному ребенку?

Чем закончится эта история и какое будущее ждет 15-летнюю Богданку?

«Эта история меня шокировала в первую очередь как отца. Узнавать тот факт, что собственная мать морит голодом ребенка и он весит до 9 килограмм в свои 15 лет – для меня это вопиющая ситуация! Мой долг – разобраться в этой истории, привлечь виновных к ответственности и спасти Богданку от семьи, которая ее губит», – прокомментировал историю ведущий Сергей Костыра.

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Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ 4 выпуск программы «Один за всіх»-16.

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