На початку лютого в ефірі СТБ стартував новий сезон гостросоціального проєкту «Один за всіх». Тепер на сторожі справедливості стоїть новий ведучий програми – практикуючий адвокат і психолог Сергій Костира.

14 лютого о 20:00 вийде 4 випуск проєкту «Один за всіх»-16. Телеглядачі побачать розслідування скандальної історії, яка сталася в Кривому Розі. Ведучий і експерти програми рятуватимуть 15-річну Богданку, яка важить усього 8,5 кілограма! У дівчинки синдром Дауна і важка форма ДЦП. Весь цей час мама і старша сестра не займалися лікуванням дитини, а лише морили її голодом. Від постійного недоїдання дівчинка почала гризти матрац…

Які прогнози маленькій Богданці дають лікарі?

Чому мама така жорстока і байдужа до своєї рідної дитини?

Чим закінчиться ця історія і яке майбутнє чекає на 15-річну Богданку?

«Ця історія мене шокувала в першу чергу як батька. Дізнаватися той факт, що власна мати морить голодом дитину і вона важить до 9 кілограмів у свої 15 років – для мене це кричуща ситуація! Мій обов’язок – розібратися в цій історії, притягнути винних до відповідальності і врятувати Богданку від сім’ї, яка її губить», – прокоментував історію ведучий Сергій Костира.

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Дивіться вже цієї неділі о 20:00 на телеканалі СТБ 4 випуск програми «Один за всіх»-16.

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