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«Один за всіх»-16: История о зяте-насильнике во 2 выпуске программы

05.02.2021

На страже справедливости в новом сезоне остросоциального проекта стоит его новый ведущий – практикующий адвокат и психолог Сергей Костыра. Команда проекта попытается распутать семейный конфликт, который длился не один год. Не пропустите 2 выпуск программы «Один за всіх»-16 уже в это воскресенье, 7 февраля, на телеканале СТБ в 20:00!  

14-летняя Диана стала жертвой изнасилования. Больше года мама девочки не может засадить зятя тюрьму. Но шоком станет причина, по которой у нее скованы руки. Мать не может отправить за решетку насильника из-за своей старшей дочери… Удастся ли восстановить справедливость в студии проекта? 

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Не пропустите 2 выпуск уже в это воскресенье, 7 февраля, в 20:00 на телеканале СТБ!

Video: «Один за всіх»-16: История о зяте-насильнике во 2 выпуске программы

7 февраля 2021 на телеканале СТБ выйдет 2 выпуск 16 сезона проекта Один за всіх. Анонс 2 выпуска Один за всех 16 сезон от 07.02.2021 смотрите на СТБ

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