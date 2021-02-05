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«Один за всіх»-16: Історія про зятя-ґвалтівника у 2 випуску програми

05.02.2021

На сторожі справедливості в новому сезоні гостросоціального проєкту новий ведучий — практикуючий адвокат і психолог Сергій Костира. Команда проєкту спробує розплутати сімейний конфлікт, який тривав не один рік. Не пропустіть 2 випуск програми «Один за всіх»-16 уже цієї неділі, 7 лютого, на телеканалі СТБ о 20:00!

14-річна Діана стала жертвою зґвалтування. Більше року мама дівчини не може посадити зятя у в’язницю. Та шоком стане причина, через яку в неї скуті руки. Мати не може відправити ґвалтівника за ґрати через свою старшу дочку… Чи вдасться відновити справедливість у студії проєкту?

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Не пропустіть 2 випуск уже цієї неділі, 7 лютого, о 20:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Один за всіх»-16: Історія про зятя-ґвалтівника у 2 випуску програми

7 лютого 2021 на телеканалі СТБ вийде 2 випуск 16 сезону проекту Один за всех. Анонс 2 випуску Один за всіх 16 сезон від 07.02.2021 дивіться на СТБ

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