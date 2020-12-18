В студии программы «Один за всіх» состоится ожесточенное противостояние свекрови и невестки за право на воспитание четырехлетнего Максимки! 31-летняя Анна Бондаренко из Запорожья разыскивает своего сыночка. Ее больного гидроцефалией ребенка уже полгода скрывает свекровь. Еще от рождения у Максимки замечены проблемы с развитием. Мальчик требует систематического лечения. Анна уверена, что свекровь Оксана не справится с больным внуком и сведет его в могилу. Больше о шокирующей истории — смотрите уже в это воскресенье, 20 декабря, в 20:00 на телеканале СТБ!

Чтобы отыскать сына, Анна писала обращения и в службу по делам детей, и в полицию. Тоскующая мать даже подала заявление в суд за незаконное удержание ребенка посторонними лицами. Но никакого результата это не дало.

Почему бабушка-похитительница так долго прячет внука от родной матери?

Куда делся отец больного мальчика и почему не помогает с его лечением?

И с кем по итогу останется четырехлетний Максим?

Больше по теме: «Один за всіх»-15 выпуск 24: Правда о матери, которая бросила детей ради любовника

Больше — в 25 выпуске проекта «Один за всіх»-15 уже в это воскресенье на телеканале СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ