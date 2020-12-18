У студії програми «Один за всіх» відбудеться запекле протистояння свекрухи і невістки за право на виховання чотирирічного Максимка. 31-річна Анна Бондаренко із Запоріжжя розшукує свого синочка. Її хвору на гідроцефалію дитину вже пів року переховує свекруха. Ще від народження в Максимка помічені проблеми з розвитком. Хлопчик потребує систематичного лікування. Анна впевнена, що свекруха Оксана не впорається з хворим онуком і зведе його в могилу. Більше про приголомшливу історію — дивіться вже цієї неділі, 20 грудня, о 20:00 на телеканалі СТБ!

Щоб відшукати сина, Анна писала звернення і до служби у справах дітей, і до поліції. Згорьована мати навіть подала заяву до суду за незаконне утримання дитини сторонніми особами. Та жодного результату це не дало.

Чому бабуся-крадійка так довго ховає онука від рідної матері?

Куди подівся батько хворого хлопчика і чому не допомагає з його лікуванням?

І з ким зрештою залишиться чотирирічний Максим?

Більше на тему: «Один за всіх»-15 випуск 24: Правда про матір, яка покинула дітей заради коханця

Більше — у 25 випуску проєкту «Один за всіх»-15 уже цієї неділі на телеканалі СТБ!

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