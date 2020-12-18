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«Один за всіх»-15: Чи зможе мати повернути свого сина в 25 випуску?

18.12.2020

 У студії програми «Один за всіх» відбудеться запекле протистояння свекрухи і невістки за право на виховання чотирирічного Максимка.  31-річна Анна Бондаренко із Запоріжжя розшукує свого синочка.  Її хвору на гідроцефалію дитину вже пів року переховує свекруха.  Ще від народження в Максимка помічені проблеми з розвитком.  Хлопчик потребує систематичного лікування.  Анна впевнена, що свекруха Оксана не впорається з хворим онуком і зведе його в могилу.  Більше про приголомшливу історію — дивіться вже цієї неділі, 20 грудня, о 20:00 на телеканалі СТБ!

Щоб відшукати сина, Анна писала звернення і до служби у справах дітей, і до поліції.  Згорьована мати навіть подала заяву до суду за незаконне утримання дитини сторонніми особами.  Та жодного результату це не дало.

  • Чому бабуся-крадійка так довго ховає онука від рідної матері?
  • Куди подівся батько хворого хлопчика і чому не допомагає з його лікуванням?
  • І з ким зрештою залишиться чотирирічний Максим?

Більше на тему: «Один за всіх»-15 випуск 24: Правда про матір, яка покинула дітей заради коханця

Більше — у 25 випуску проєкту «Один за всіх»-15 уже цієї неділі на телеканалі СТБ!

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