11-річний Вова згадує день, коли мама покинула їх з 4-річним братиком і батьком-інвалідом Славком. Та найбільше обурює те, що жінка пішла до найкращого батькового друга. Він набагато старший за Наталю. Про дітей вона геть забула, адже, як сама стверджує, знайшла справжнє кохання. Більше — читайте в матеріалі про 24 випуск проєкту «Один за всіх»-15.

Славко приїхав до студії, де розповів, що благатиме жінку повернутися до дітей. Він ладний усе пробачити, щоб дітям було добре і хтось міг про них подбати. 15 років спільного щасливого життя зруйнував його друг Анатолій, який на 40 років старший за Наталю. Одного дня жінка просто пішла до магазину і зникла. Згодом Славко дізнався, що вона живе з коханцем.

Анатолій приїхав до студії, де розповів, що не вважає себе розлучником. Ба більше, Славко сам зруйнував свою родину. Наталя була рабинею, рубала дрова на все село, щоб заробити гроші. Адже кожну копійку Славко забирав собі. Крім того, бив її та дітей.

Проте головним питанням було, чому тоді Наталя пішла без дітей?

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Жінка приїхала до студії, де зізналася, що їй набридло піклуватися про інваліда. Та найбільше ошелешувало те, що мати видалила номери телефонів своїх дітей. І навіть те, що хлопчики намагалася підпалити хату, щоб привернути увагу мами, Наталю не збентежило.

Тож експерти спробували пояснити жінці, що особисте життя не має жодним чином впливати на дітей. І в першу чергу їй необхідно було поговорити з синами.

Та коли в студії з’явилися діти, всі були шоковані. Адже хлопчики почали благати маму повернутися додому. Проте Наталя пообіцяла навідуватися тричі на тиждень.

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