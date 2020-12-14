11-летний Вова вспоминает день, когда мама бросила их с 4-летним братиком и отцом-инвалидом Славой. Но больше всего возмущает то, что женщина ушла к лучшему другу отца. Он намного старше Натальи. О детях она совершенно забыла, ведь, как сама утверждает, нашла настоящую любовь. Больше — читайте в материале о 24 выпуске проекта «Один за всіх»-15.

Слава приехал в студию, где рассказал, что будет умолять жену вернуться к детям. Он готов все простить, чтобы детям было хорошо и кто-то мог о них позаботиться. 15 лет совместной счастливой жизни разрушил его друг Анатолий, который на 40 лет старше Натальи. Однажды женщина просто пошла в магазин и пропала. Впоследствии Слава узнал, что она живет с любовником.

Анатолий приехал в студию, где рассказал, что не считает себя разлучником. Более того, Слава сам разрушил свою семью. Наталья была рабыней, рубила дрова на все село, чтобы заработать деньги. Ведь каждую копейку Слава забирал себе. Кроме того, бил ее и детей.

Однако главным вопросом было, почему тогда Наталья ушла без детей?

Больше по теме: «Один за всіх»-15 выпуск 23: Спасение дочери от отца-сектанта

Женщина приехала в студию, где призналась, что ей надоело заботиться об инвалиде. Но еще более ошеломляющим было то, что мать удалила номера телефонов своих детей. И даже то, что мальчики пытались поджечь дом, чтобы привлечь внимание мамы, Наталью не смутило.

Поэтому эксперты попытались объяснить женщине, что личная жизнь не должна никоим образом влиять на детей. И в первую очередь ей необходимо было поговорить с сыновьями.

Но когда в студии появились дети, все были шокированы. Ведь мальчики начали умолять маму вернуться домой. Однако Наталья пообещала наведываться трижды в неделю.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ