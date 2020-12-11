«Один за всіх»-15: Чем запомнится 24 выпуск?
В 24 выпуске проекта «Один за всіх»-15 будут устанавливать справедливость в истории об 11-летнем Вове. Мальчик со слезами на глазах вспоминает день, когда мама оставила их с 4-летним братиком и отцом-инвалидом. Ничего не предвещало беды, пока однажды Наталия просто не исчезла, не объяснившись с родными. Как оказалось, после 14 лет совместной жизни с супругом она ушла к новому возлюбленному, который старше нее на 40 лет! Больше — смотрите уже в это воскресенье, 13 декабря, в 20:00 на телеканале СТБ!
Отцу двоих сыновей едва удается сводить концы с концами, ведь кроме хлопот с детьми Слава имеет еще и серьезные проблемы со здоровьем. Наталия, с головой погрузившись в новые отношения, о детях даже не вспоминает.
- Растопят ли слезы детей влюбленное сердце матери?
- От чего на самом деле женщина бежала?
- И кто победит в борьбе за нее ― новый возлюбленный или отец ее детей?
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Об этом станет известно в студии «Один за всіх» 13 декабря на телеканале СТБ в 20:00!