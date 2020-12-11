В 24 выпуске проекта «Один за всіх»-15 будут устанавливать справедливость в истории об 11-летнем Вове. Мальчик со слезами на глазах вспоминает день, когда мама оставила их с 4-летним братиком и отцом-инвалидом. Ничего не предвещало беды, пока однажды Наталия просто не исчезла, не объяснившись с родными. Как оказалось, после 14 лет совместной жизни с супругом она ушла к новому возлюбленному, который старше нее на 40 лет! Больше — смотрите уже в это воскресенье, 13 декабря, в 20:00 на телеканале СТБ!

Отцу двоих сыновей едва удается сводить концы с концами, ведь кроме хлопот с детьми Слава имеет еще и серьезные проблемы со здоровьем. Наталия, с головой погрузившись в новые отношения, о детях даже не вспоминает.

Растопят ли слезы детей влюбленное сердце матери?

От чего на самом деле женщина бежала?

И кто победит в борьбе за нее ― новый возлюбленный или отец ее детей?

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Об этом станет известно в студии «Один за всіх» 13 декабря на телеканале СТБ в 20:00!

Video: «Один за всіх»-15: Чем запомнится 24 выпуск? 13 декабря 2020 на телеканале СТБ выйдет 24 выпуск остросоциального проекта Один за всіх. Анонс 24 выпуска Один за всех 15 сезон от 13.12.2020 смотрите на СТБ Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ