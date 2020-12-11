«Один за всіх»-15: Чим запам’ятається 24 випуск?
У 24 випуску проєкту «Один за всіх»-15 встановлюватимуть справедливість в історії про 11-річного Вову. Хлопчик зі сльозами на очах згадує день, коли мама покинула їх із 4-річним братиком та батьком-інвалідом. Нічого не віщувало біди, поки одного разу Наталія просто не зникла, не пояснивши нічого рідним. Як виявилося, після 14 років спільного життя з чоловіком вона пішла до нового коханого, який старший за неї на 40 років! Більше — дивіться вже цієї неділі, 13 грудня, о 20:00 на телеканалі СТБ!
Батькові двох синів ледве вдається зводити кінці з кінцями, адже крім клопоту з дітьми Слава має ще й серйозні проблеми зі здоров’ям. Наталія, з головою поринувши в нові стосунки, про дітей навіть не згадує.
- Чи розтоплять дитячі сльози закохане серце матері?
- Від чого насправді жінка тікала?
- І хто переможе в боротьбі за неї — новий коханий чи батько її дітей?
Більше на тему: «Один за всіх»-15 випуск 23: Порятунок доньки від батька-сектанта
Про це стане відомо в студії «Один за всіх» 13 грудня на телеканалі СТБ о 20:00!