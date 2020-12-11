У 24 випуску проєкту «Один за всіх»-15 встановлюватимуть справедливість в історії про 11-річного Вову. Хлопчик зі сльозами на очах згадує день, коли мама покинула їх із 4-річним братиком та батьком-інвалідом. Нічого не віщувало біди, поки одного разу Наталія просто не зникла, не пояснивши нічого рідним. Як виявилося, після 14 років спільного життя з чоловіком вона пішла до нового коханого, який старший за неї на 40 років! Більше — дивіться вже цієї неділі, 13 грудня, о 20:00 на телеканалі СТБ!

Батькові двох синів ледве вдається зводити кінці з кінцями, адже крім клопоту з дітьми Слава має ще й серйозні проблеми зі здоров’ям. Наталія, з головою поринувши в нові стосунки, про дітей навіть не згадує.

Чи розтоплять дитячі сльози закохане серце матері?

Від чого насправді жінка тікала?

І хто переможе в боротьбі за неї — новий коханий чи батько її дітей?

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Про це стане відомо в студії «Один за всіх» 13 грудня на телеканалі СТБ о 20:00!

Video: «Один за всіх»-15: Чим запам’ятається 24 випуск? 13 грудня 2020 на телеканалі СТБ вийде 24 випуск гостросоціального проекту Один за всіх. Анонс 24 випуску Один за всіх 15 сезон від 13.12.2020 дивіться на СТБ Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ