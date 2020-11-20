«Один за всіх»-15: мольба о помощи в 21 выпуске остросоциального проекта
20.11.2020
В 21 выпуске проекта «Один за всіх»-15 за помощью обратились 18-летняя Ольга и 15-летний Влад. Брат и сестра до сих пор не могут оправиться от того, что родная мать выставила их с отцом на улицу и разрушила большую счастливую семью ради другого мужчины. С младшими братиками и сестричкой мама запрещает общаться уже полгода! И, что самое страшное, женщина так настроила их против старшей сестры, брата и отца, что дети воспринимают их как врагов. Больше — смотрите в воскресенье, 22 ноября, на телеканале СТБ!
В 21 выпуске проекта «Один за всіх»-15 вы также узнаете:
- Почему на самом деле мать прячет детей от родных?
- Какую правду от всех она скрыла?
- Какие жуткие поступки родителей раскололи семью на два враждебных лагеря?
- И встретятся ли впервые за полгода старшие брат и сестра с младшими детьми в студии?
Больше по теме: «Один за всіх»-15 выпуск 20: Кому нужна Софийка?
Не пропустите шокирующий 21 выпуск уже в это воскресенье, 22 ноября, в 20:00 на телеканале СТБ!
Video: «Один за всіх»-15: мольба о помощи в 21 выпуске остросоциального проекта
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