«Один за всіх»-15: благання про допомогу в 21 випуску гостросоціального проєкту
20.11.2020
У 21 випуску проєкту «Один за всіх»-15 по допомогу звернулися 18-річна Ольга та 15-річний Влад. Брат і сестра досі не можуть оговтатися від того, що рідна мати виставила їх із батьком на вулицю і зруйнувала велику щасливу родину заради іншого чоловіка. З молодшими братиками та сестричкою мама забороняє спілкуватися вже пів року! І, що найстрашніше, жінка так налаштувала їх проти старшої сестри, брата і батька, що діти сприймають їх як ворогів. Більше — дивіться в неділю, 22 листопада, на телеканалі СТБ!
У 21 випуску проєкту «Один за всіх»-15 ви також дізнаєтеся:
- Чому насправді мати ховає дітей від рідних?
- Яку правду від усіх вона приховала?
- Які страшні вчинки батьків розкололи сім’ю на два ворожі табори?
- І чи зустрінуться вперше за пів року старші брат і сестра з молодшими дітьми в студії?
Більше на тему: «Один за всіх»-15 випуск 20: Кому потрібна Софійка?
Не пропустіть приголомшливий 21 випуск уже цієї неділі, 22 листопада, о 20:00 на телеканалі СТБ!
Video: «Один за всіх»-15: благання про допомогу в 21 випуску гостросоціального проєкту
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