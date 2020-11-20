У 21 випуску проєкту «Один за всіх»-15 по допомогу звернулися 18-річна Ольга та 15-річний Влад. Брат і сестра досі не можуть оговтатися від того, що рідна мати виставила їх із батьком на вулицю і зруйнувала велику щасливу родину заради іншого чоловіка. З молодшими братиками та сестричкою мама забороняє спілкуватися вже пів року! І, що найстрашніше, жінка так налаштувала їх проти старшої сестри, брата і батька, що діти сприймають їх як ворогів. Більше — дивіться в неділю, 22 листопада, на телеканалі СТБ!

У 21 випуску проєкту «Один за всіх»-15 ви також дізнаєтеся:

Чому насправді мати ховає дітей від рідних?

Яку правду від усіх вона приховала?

Які страшні вчинки батьків розкололи сім’ю на два ворожі табори?

І чи зустрінуться вперше за пів року старші брат і сестра з молодшими дітьми в студії?

Більше на тему: «Один за всіх»-15 випуск 20: Кому потрібна Софійка?

Не пропустіть приголомшливий 21 випуск уже цієї неділі, 22 листопада, о 20:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Один за всіх»-15: благання про допомогу в 21 випуску гостросоціального проєкту 22 листопада 2020 на телеканалі СТБ вийде 21 випуск гостросоціального проекту Один за всіх. Анонс 21 випуску Один за всіх 15 сезон від 22.11.2020 дивіться на СТБ

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