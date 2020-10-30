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«Один за всіх»-15 выпуск 18: Команда выяснит, кто виновен — возлюбленный или отчим?

30.10.2020

Уже четыре месяца 25-летний Влад сидит в СИЗО по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Девушка, надругательство над которой вменяют в вину Владу, — его 13-летняя возлюбленная, с которой они встречались полгода. Однажды она заявила, что ее развращает отчим Сергей! Но ее мать Татьяна не поверила, стала на сторону сожителя и сдала полиции Влада! 13-летняя дочь этого маме не простила! Она сбежала из дома и с помощью родного отца пытается отправить за решетку настоящего насильника — отчима, а любимого вернуть на свободу. Больше узнайте в 18 выпуске проекта «Один за всіх»-15 1 ноября в 20:00 на телеканале СТБ!

В студии выяснят:

  • Действительно ли отчим насиловал падчерицу?
  • Как так произошло, что 25-летний парень влюбился в несовершеннолетнюю?
  • Почему мать защищает своего сожителя?
  • Какую шокирующую правду откроет полиграф?

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Не пропустите итог этой истории в 18 выпуске проекта «Один за всіх»-15 на телеканале СТБ! Включайте 1 ноября в 20:00 новый выпуск.

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