«Один за всіх»-15 випуск 18: Команда з’ясує, хто винен — коханий чи вітчим?
30.10.2020
Уже чотири місяці 25-річний Влад сидить у СІЗО за звинуваченням у зґвалтуванні неповнолітньої. Дівчина, наругу над якою закидають Владові, — його 13-річна кохана, з якою вони зустрічалися пів року. Одного разу вона заявила, що її розбещує вітчим Сергій! Однак її мати Тетяна не повірила, стала на бік співмешканця і здала поліції Влада! 13-річна дочка цього матері не пробачила. Вона втекла з дому і з допомогою рідного батька намагається відправити за ґрати справжнього ґвалтівника — вітчима, а коханого повернути на свободу. Більше дізнайтеся в 18 випуску проєкту «Один за всіх»-15 1 листопада о 20:00 на телеканалі СТБ!
У студії з’ясують:
Чи справді вітчим ґвалтував падчерку?
Як так сталося, що 25-річний хлопець закохався в неповнолітню?