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«Один за всіх»-15 випуск 18: Команда з’ясує, хто винен — ​​коханий чи вітчим?

30.10.2020

Уже чотири місяці 25-річний Влад сидить у СІЗО за звинуваченням у зґвалтуванні неповнолітньої. Дівчина, наругу над якою закидають Владові, —  його 13-річна кохана, з якою вони зустрічалися пів року. Одного разу вона заявила, що її розбещує вітчим Сергій! Однак її мати Тетяна не повірила, стала на бік співмешканця і здала поліції Влада! 13-річна дочка цього матері не пробачила. Вона втекла з дому і з допомогою рідного батька намагається відправити за ґрати справжнього ґвалтівника — вітчима, а коханого повернути на свободу. Більше дізнайтеся в 18 випуску проєкту «Один за всіх»-15 1 листопада о 20:00 на телеканалі СТБ!

У студії з’ясують:

  • Чи справді вітчим ґвалтував падчерку?
  • Як так сталося, що 25-річний хлопець закохався в неповнолітню?
  • Чому мати захищає свого співмешканця?
  • Яку приголомшливу правду виявить поліграф?

Більше на тему: «Один за всіх»-15: Приголомшливий 17 випуск з історією про знущання над 4-річною Вікторією

Не пропустіть підсумок цієї історії в 18 випуску проєкту «Один за всіх»-15 на телеканалі СТБ! Вмикайте 1 листопада о 20:00 новий випуск.

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