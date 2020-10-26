4-річна Віка з Хмельниччини лежить у реанімації зі зламаним передпліччям, набряком мозку та відбитими внутрішніми органами. За версією слідства всі травми дитині завдала рідна мати. Зараз біля дівчинки перебуває патронатна мати Світлана. Вона три роки виховувала Віку та її сестричку Єву у своєму дитячому будинку сімейного типу. Та два місяці тому рідна мати увірвалася в життя малечі і забрала їх до себе, звідки Віка потрапила до реанімації. А от вітчим дівчат звинувачує у всьому патронатну матір. Чоловік стверджує, що Віка під час нападу епілепсії билася головою об стіну. Істину встановили у студії проєкту «Один за всіх»-15 у 17 випуску.

Світлана Паражан приїхала з благаннями врятувати Віку і повернути Єву. Головна її мета — не допустити, щоб дівчат знову віддали в родину горе-матері. Лікар повідомив, що на тілі Віки виявлено синці різного ступеню, що свідчить про систематичне побиття. Також перелом передпліччя є швидше наслідком жорстокого поводження, та аж ніяк не травми під час епілепсичного нападу.

Вітчим дівчинки Валерій обстоював зовсім протилежну думку. Він вважає,що саме патронатна родина скалічила Віку. Проте у студії з’ясувалося, що чоловік жодного разу не піклувався про дитину. Всі описи не відповідали епілепсичному нападу. Ба більше, вітчим промовився, що його дружина маскувала побої дитини. Проте Валерій продовжував запевняти, що одного дня напад епілепсії був настільки страшним, що вони з дружиною вирішили таки викликати швидку. Проте довго не могли додзвонитися, тож годину і 10 хвилин дівчинка була без свідомості.

Зрозумівши, що в його версію ніхто не вірить, Валерій почав розповідати про жахливі умови проживання дівчат у патронатній родині. Та начальниця служби у справах дітей запевнила, що діти були доглянуті, нагодовані і виховані. А от нападів епілепсії не бачили навіть у дитячому садку.

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Згодом з’ясувалося, що після повернення дітей до біологічної матері вона колола дівчинці заспокійливі — анальгін. Причиною стало те, що діти спілкувалися на циганській мові, якою їх виховувала Світлана.

У студії з’явилася жінка, яка показала справжнє обличчя Валерія. Рузана розповіла, що до коми Віку довела не біологічна мати, а вітчим. Ба більше, чоловік був засуджений за вбивство літньої жінки. Тож це свідчить про агресивну поведінку. Валерій одразу застосовує силу, якщо його щось не влаштовує. Сусіди розповідають, що чоловік б’є і свою дружину.

Команда проєкту взяла цю ситуацію під особистий контроль. Завдяки «Один за всіх» Єву повернули до патронатної родини. Дівчинка розповіла, яким страшним було їхнє з Вікою життя у біологічної матері.

Після зйомок Михайло Присяжнюк приїхав до лікарні, де перебуває Віка. Наразі стан дитини вкрай важкий. Уся країна продовжує сподіватися на одужання дівчинки.

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