Уже три роки Олена з Харківщини не може обійняти двох дочок. Їх викрав колишній чоловік і не підпускає до матері. Та найбільше Олену турбує те, що дівчата не знають про існування ще однієї сестрички. Адже 28-річний Микола вигнав жінку, коли та була вагітна. У студії проєкту «Один за всіх» з’ясували, хто ж буде виховувати дітей далі.

Мати трьох дітей Олена розповіла, що, незважаючи на рішення суду, вона вже три роки не може побачити своїх дітей. Колишній чоловік викрав двох доньок. Одного дня він побив Олену, коли та була вагітною, і вигнав з дому. Микола поставив умову, що пара розлучається, а діти залишаються з ним. Хоч як Олена намагалася забрати дочок, їй нічого не вдавалося. Однак з’ясувалося, що за три роки мама приїхала до дітей лише три рази, тобто раз на рік. А Миколині батьки почали звинувачувати Олену в сепаратизмі.

Докладніше розповіли самі Оленині свекри. Вони поділилися приголомшливою історією, мовляв одного дня невістка пішла до магазину і не повернулася. А через кілька років надіслала адвоката і соціальну службу, щоб ті забрали дітей. Проте психологи зауважують, що для доньок це був серйозний стрес, адже діти злякалася, коли приїхали чужі люди. Ба більше, одного разу Олена отруїла одну дитину, коли нагодувала зіпсованою їжею. Жодних щеплень у малечі не було.

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Проте всі звинувачення Олена заперечувала. Навіть розповіла, що могла отримати стусанів і від батька Миколи. Свекр та свекруха постійно переслідували і контролювали її. Жінка неодноразово намагалася втекти з родини. Тож одного дня забрала дітей і поїхала до сусіднього села до куми. Але і там її наздогнали та побили.

Сам Микола в студії пояснив, чому забрав доньок і не налаштований їх повертати. Третю доньку він не визнає, мовляв його колишня дружина її нагуляла. А от щодо бійок, то чоловік стверджує, що й пальцем Олени не чіпав.

Дві сторони стверджували абсолютно різні версії. Тож Олена пройшла детектор брехні. З’ясувалося, що жінка ніколи не зраджувала чоловікові, тож третя дитина — Миколина. А от щодо рукоприкладства, то чоловік справді бив Олену.

Ведучий Михайло Присяжнюк запропонував сторонам дійти згоди в студії. Така пропозиція була прийнята. Тож двоє дівчаток познайомилися з сестрою Віталіною. Проте після зйомок Олена жодного разу так і не провідала старших дітей. Хоча Микола щодня телефонував колишній дружині й питав, чи приїде вона до доньок.

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