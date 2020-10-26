4-летняя Вика из Хмельницкой области лежит в реанимации со сломанным предплечьем, отеком мозга и отбитыми внутренними органами. По версии следствия все травмы ребенку нанесла родная мать. Сейчас возле Вики находится патронажная мать Светлана. Она три года воспитывала Вику и ее сестренку Еву в своем детском доме семейного типа. Но два месяца назад родная мать ворвалась в жизни малышек и забрала их к себе, откуда Вика уехала прямо в реанимацию. А вот отчим девочек винит во всем патронатную мать. Мужчина утверждает, что Вика в приступе эпилепсии билась головой о стену. Истину установили в студии проекта «Один за всіх»-15 в 17 выпуске.

Светлана Паражан приехала с мольбами спасти Вику и вернуть Еву. Главная ее цель — не допустить возвращения девочек в семью горе-матери. Врач сообщил, что на теле девочки обнаружены синяки разной степени, что свидетельствует о систематическом избиении. Также перелом предплечья является скорее следствием жестокого обращения, но никак не травмы во время приступа эпилепсии.

Отчим девочки Валерий высказал совершенно противоположную точку зрения. По его мнению, именно патронатная семья искалечила Вику. Однако в студии выяснилось, что мужчина ни разу не заботился о ребенке. Все описания не соответствовали эпилептическим приступам. Более того, отчим обмолвился, что его жена маскировала побои ребенка. Однако Валерий продолжал уверять, что однажды приступ эпилепсии был настолько страшным, что они с женой решили таки вызвать скорую. Однако долго не могли дозвониться, поэтому час и 10 минут девочка была без сознания.

Поняв, что в его версию никто не верит, Валерий начал рассказывать об ужасных условиях проживания девочек в патронатной семье. Но начальница службы по делам детей заверила, что дети были ухожены, накормлены и воспитаны. А вот приступов эпилепсии не видели даже в детском саду.

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Впоследствии выяснилось, что по возвращении детей к биологической матери она колола Вике успокоительные — анальгин. Причиной стало то, что дети общались на цыганском языке, на котором их воспитывала Светлана.

В студии появилась женщина, которая показала истинное лицо Валерия. Рузана рассказала, что до комы Вику довела не биологическая мать, а отчим. Более того, мужчина был осужден за убийство пожилой женщины. Поэтому это свидетельствует об агрессивном поведении. Валерий сразу применяет силу, если его что-то не устраивает. Соседи рассказывают, что мужчина бьет и свою жену.

Команда проекта взяла эту ситуацию под личный контроль. Благодаря «Один за всіх» Еву вернули в патронатную семью. Девочка рассказала, какой страшной была их с Викой жизнь у биологической матери.

После съемок Михаил Присяжнюк приехал в больницу, где находится Вика. Сейчас состояние ребенка крайне тяжелое. Вся страна продолжает надеяться на выздоровление девочки.

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