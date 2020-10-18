Уже три года Елена с Харьковской области не может обнять двух дочерей. Их похитил бывший муж и не подпускает к матери. Но больше всего Елену беспокоит то, что девочки не знают о существовании еще одной сестренки. Ведь 28-летний Николай выгнал женщину, когда та была беременна. В студии проекта «Один за всіх» выяснили, кто же будет воспитывать дальше детей.

Мать троих детей Елена рассказала, что, несмотря на решение суда, она уже три года не может увидеться со своими детьми. Бывший муж похитил двух дочерей. Однажды он избил Елену, когда она была беременной, и выгнал из дома. Николай поставил условие, что пара разводится, а дети остаются с ним. Но как бы Лена ни пыталась забрать дочерей, ей ничего не удавалось.

Однако выяснилось, что за три года мама приехала к детям только три раза, то есть раз в год. А родители Николая начали обвинять Елену в сепаратизме. Подробнее рассказали они сами. Свекр и свекровь поделились шокирующей историей, мол Елена пошла однажды в магазин и не вернулась. А через несколько лет прислала адвоката и социальную службу, чтобы те забрали детей. Однако психологи отмечают, что для дочерей это был существенный стресс, ведь они испугались, когда приехали чужие люди. Более того, однажды Елена отравила ребенка, когда накормила прокисшей пищей. Никаких прививок у малышей не было.

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Все обвинения Елена отрицала. Даже рассказала, что могла получить побои и от отца Николая. Свекр и свекровь постоянно преследовали и контролировали Елену. Женщина неоднократно пыталась бежать из семьи. Поэтому однажды забрала детей и уехала в соседнее село к куме. Но и там ее догнали и избили.

Сам Николай в студии объяснил, почему забрал дочерей и не настроен их возвращать. Третью дочь он не признает, утверждая, что его бывшая жена ее нагуляла. А вот насчет побоев, то муж, мол, и пальцем ее не трогал.

Две стороны утверждали совершенно разные версии. Поэтому Елена прошла детектор лжи. Выяснилось, что женщина никогда не изменяла мужу, поэтому третий ребенок — от Николая. А вот относительно рукоприкладства, то муж действительно бил ее.

Ведущий Михаил Присяжнюк предложил Николаю и Елене прийти к согласию в студии. Такое предложение было принято. Поэтому две девочки познакомились с сестрой Виталиной. Однако после съемок Елена ни разу так и не проведала детей. Хотя Николай ежедневно звонил бывшей жене и спрашивал, приедет ли она к дочерям.

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