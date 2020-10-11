Шокирующая история о развращении 12-летнего мальчика не укладывается в голове. В 15 выпуске проекта «Один за всіх»-15 команда выясняла, как так случилось, что школьник стал жертвой тети и ее мужа. Больше — в материале.

Жизнь 50-летнего Ивана кардинально изменилась месяц назад, когда он поймал на горячем свою жену Василину. Женщина изменила ему. И самое ошеломляющее то, что любовником оказался ее 12-летний племянник. Иван утверждает, что именно его жена развращала мальчика.

А вот мать мальчика Мария убеждена, что это совершил сам Иван. Она обратилась в полицию, однако из-за недостатка доказательств уголовное дело не возбудили. В студии проекта «Один за всіх» Мария рассказала, что виноват исключительно Иван. В течение двух лет извращенец заставлял ребенка вступать в половой контакт более пяти раз. Жена Ивана проживала в страхе, ведь муж издевался и над ней. В полицию она обращалась, однако через несколько дней забирала исковое заявление.

В студию приехала Василина. Женщина рассказала, что Иван заставлял ребенка прикасаться к ней и совершать непристойные действия. Однако она не оказывала никакого сопротивления из-за страха, мол, Иван шантажирует и бьет ее. Выяснились новые подробности. Сама Василина потеряла девственность с Иваном, когда ей было 12, а ему 36. И с тех пор двое начали отношения.

Наконец в студии появился Иван. Мужчина пришел защитить себя ― путем обвинения во всем Василины. Он утверждал, что именно она развращала несовершеннолетнего и заставляла вступать в половые сношения. Все обвинения относительно своего участия в развращении Иван опровергал.

Однако разговор мальчика с психологом доказал обратное! Ребенок признался, что Иван заставлял его раздеваться и касаться половых органов. Также стало известно, что и тетя Василина склоняла племянника к интимным отношениям, включая ему порнографические ролики.

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Чтобы расставить все точки над «і», и Иван, и Василина прошли детектор лжи. Выяснилось, что ребенок таки участвовал в половых сношениях со взрослыми. Более того, Василина солгала о давлении со стороны мужа. Оказывается, женщина сама склоняла племянника к интимному контакту.

В конце выпуска Михаил Присяжнюк выехал в отделение полиции вместе с Василиной и Иваном. Начато уголовное производство. Команда проекта «Один за всіх» будет следить за развитием ситуации.

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