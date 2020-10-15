В минувшее воскресенье на телеканале СТБ вышел шокирующий 15 выпуск программы «Один за всіх». В студии обсуждали и устанавливали справедливость в нелегкой истории о насилии над 12-летним мальчиком, совершенном его родственниками. Мать школьника Мария рассказала, что виноват исключительно Иван. В течение двух лет извращенец заставлял ребенка вступать в половой контакт более пяти раз. Но команда проекта узнала намного больше ошеломляющих подробностей и смогла поспособствовать тому, что наконец-то начато уголовное дело!

Прямо из студии ведущий Михаил Присяжнюк отправился с участниками эфира в отделение полиции. Мама мальчика написала заявление на Ивана; своей же сестре, которая также неоднократно совращала племянника, дала второй шанс.

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Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы. По данному факту внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 155 УК Украины. Также стало известно, что мужчине объявили подозрение в совершении домашнего и сексуального насилия. Для Марии и ее сына проект нашел центр реабилитации, в котором психологи помогут мальчику восстановиться после психологической травмы.

«Наша команда провела колоссальную работу в подготовке этой истории. Мы не можем остаться равнодушными, когда идет речь о преступлениях, тем более – совершенных против детей. Благодаря работе команды мы раскрыли новые факты по делу и не сомневаемся, что обидчик будет наказан. Это без преувеличения наша очередная победа!», — комментирует руководитель проекта Роман Панасенко.

Напомним, ток-шоу «Один за всех» выходит по воскресеньям в 20:00 на СТБ.

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