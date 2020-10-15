Успішні підсумки 15 випуску проєкту «Один за всіх»-15

Минулої неділі на телеканалі СТБ вийшов приголомшливий 15 випуск програми «Один за всіх». У студії обговорювали і встановлювали справедливість у нелегкій історії про насильство над 12-річним хлопчиком, скоєне його родичами. Мати школяра Марія розповіла, що винен винятково Іван. Протягом двох років збоченець змушував дитину вступати в статевий контакт більше п’яти разів. Але команда проєкту дізналася набагато більше ошелешливих подробиць і змогла посприяти тому, що нарешті розпочато кримінальну справу!

Просто зі студії ведучий Михайло Присяжнюк вирушив з учасниками ефіру до відділку поліції. Мама хлопчика написала заяву на Івана, а свої сестрі, яка також неодноразово розбещувала племінника, дала другий шанс.

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Якщо провину чоловіка буде доведено, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 155 КК України. Також стало відомо, що чоловікові оголосили підозру в учиненні домашнього та сексуального насильства. Для Марії та її сина проєкт знайшов центр реабілітації, в якому психологи допоможуть хлопчикові відновитися після психологічної травми.

«Наша команда провела колосальну роботу в підготовці до цієї історії. Ми не можемо залишатися байдужими, коли йдеться про злочини, тим більше — скоєні проти дітей. Завдяки роботі команди ми розкрили нові факти у справі і не сумніваємося, що кривдник буде покараний. Це без перебільшення наша чергова перемога!», — коментує керівник проєкту Роман Панасенко.

Нагадаємо, ток-шоу «Один за всіх» виходить щонеділі о 20:00 на СТБ.

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