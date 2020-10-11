Приголомшлива історія про розбещення 12-річного хлопчика не вкладається в голові. У 15 випуску проєкту «Один за всіх»-15 команда з’ясовувала, як так сталося, що школяр став жертвою тітки та її чоловіка. Більше — в матеріалі.

Життя 50-річного Івана кардинально змінилося місяць тому, коли він зловив на гарячому свою дружину Василину. Жінка зрадила йому. Та найбільше шокувало те, що коханцем виявився її 12-річний племінник. Іван стверджує, що саме його дружина розбещувала хлопчика. А от хлопчикова мати Марія переконана, що це скоїв сам Іван. Вона звернулася до поліції, проте через нестачу доказів кримінальну справу не порушили.

У студії проєкту «Один за всіх» Марія розповіла, що винен винятково Іван. Протягом двох років збочинець змушував дитину вступати у статевий контакт більше п’яти разів. Дружина Івана проживала в страху, адже чоловік знущався і з неї. До поліції вона зверталася, проте через кілька днів забирала позовну заяву.

До студії приїхала Василина. Жінка розповіла, що Іван змушував дитину торкатися її і вчиняти непристойні дії. Проте вона не чинила опору через страх, бо Іван шантажує і б’є її. З’ясувалися й нові подробиці. Сама Василина втратила цноту з Іваном, коли їй було 12, а йому 36. І з того часу двоє почали стосунки.

Нарешті у студії з’явився Іван. Чоловік прийшов захистити себе ― шляхом звинувачення в усьому Василини. Він стверджував, що саме вона розбещувала неповнолітнього і змушувала вступати у статеві зносини. Всі звинувачення щодо своєї участі в розбещенні Іван заперечував. Проте розмова хлопчика з психологом довела протилежне! Дитина зізналася, що дядько змушував його роздягатися і торкатися статевих органів. Також стало відомо, що й тітка Василина схиляла племінника до інтимних зносин, вмикаючи йому порнографічні ролики.

Щоб розставити всі крапки над «і», і Іван, і Василина пройшли детектор брехні. З’ясувалося, що дитина таки брала участь у статевих зносинах з дорослими. Ба більше, Василина збрехала щодо тиску з боку чоловіка. Виявляється, жінка сама схиляла племінника до інтимного контакту.

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Наприкінці випуску Михайло Присяжнюк виїхав до відділку поліції разом із Василиною та Іваном. Розпочато кримінальне провадження. Команда проєкту «Один за всіх» слідкуватиме за розвитком ситуації.

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