Остросоциальный проект, который поднимает сложные вопросы и всеми силами пытается их решить, — «Один за всіх». Каждое воскресенье в 20:00 в эфире телеканала СТБ выясняют шокирующие подробности различных сложных историй. Главная цель — спасти и восстановить справедливость. А равнодушных к проблемам других остается все меньше. Проект «Один за всіх» с выпуском от 4 октября вошел в топ-3 лучших программ воскресенья!

Всю Украину повергла в ужас шокирующая история о том, как женщина в 30-градусную жару несла новорожденного малыша в сумке. Случайная очевидица заметила, как горе-мать прячет младенца в базарную сумку и отправляется прочь столичной улицей. Команда проекта «Один за всіх» не смогла остаться в стороне этого случая, поэтому взялась за собственное расследование.

Горе-мать пришла в студию и рассказала свою версию, как она оказалась в Киеве, а также том, что отсутствие коляски заставило ее положить ребенка в сумку. Однако журналисты собрали достаточно доказательств, чтобы установить истину. Больше о шокирующей истории читайте здесь.

Проект «Один за всіх» вошел в топ-3 лучших программ воскресенья с долей 11,5 по аудитории 18―54 городов 50 тыс.+.

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