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Проєкт «Один за всіх» увійшов у топ-3 кращих програм неділі

05.10.2020

Гостросоціальний проєкт, який порушує складні питання і всіма силами намагається їх вирішити, — «Один за всіх». Щонеділі о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ з’ясовують приголомшливі подробиці різних складних історій. Головна мета — врятувати і встановити справедливість. А байдужих до проблем інших залишається все менше. Проєкт «Один за всіх» з випуском від 4 жовтня увійшов у топ-3 кращих програм неділі! 

Усю Україну нажахала приголомшлива історія про те, як жінка у 30-градусну спеку несла новонародженого малюка в сумці. Випадкова очевидиця побачила, як горе-мати ховає немовля у торбу і йде геть толичною вулицею. Команда проєкту «Один за всіх» не змогла залишитися осторонь цього випадку, тож узялася за власне розслідування.   

Горе-мати завітала до студії і розповіла свою версію, як вона опинилася в Києві, і що відсутність візочка змусила її покласти дитину в сумку. Проте журналісти зібрали вдосталь доказів, аби висвітлити істину. Більше про ошелешливу історію читайте тут.  

Проєкт  «Один за всіх» увійшов у топ-3 кращих програм неділі з часткою 11,5 за аудиторією 18―54 міст 50 тис.+.

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