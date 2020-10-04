Відео з мобільного телефону випадкової перехожої шокувало всіх! Жінка в центрі столиці несла купу пакетів, в одному з яких був малюк. 30-градусна спека, а дитина закутана в зимові речі. Дівчина на ім’я Яна випадково побачила, як горе-мати кладе в сумку триденне немовля і подається геть. Команда проєкту «Один за всіх» взялася за власне розслідування і виявила приголомшливі подробиці. З’ясувалося, що матір Аллу вже кілька років тому розшукували за викрадення дитини. Більше про 14 випуск проєкту «Один за всіх»-15 — у матеріалі.

У студію приїхала дівчина Яна, яка стала свідком страшної історії. У той день вона дивом умовила горе-матір показати свою сумку. Стан дитини був тяжкий.

Бабуся немовляти і мати Алли також стала гостею програми. Агресивно налаштована жінка розповіла, що її дочка ― зразкова мати, адже в неї є 6 дітей. А вагітною вирушила до столиці, щоб заробити грошей. Але в дорозі почалися передчасні пологи. Де це було точно і за яких обставин — не зрозуміло.

Експерти припустили, що дівчина збиралася народити таємно, щоб потім продати дитину. Цю версію бабуся категорично заперечила. До Києва вони втекли, щоб урятувати хоч одну дитину від органів опіки. З’ясувалося, що всіх дітей вилучили в інтернат. І це не дивно, адже умови для життя в будинку Алли просто неприпустимі.

Сама Алла запевняє, що вона готова на все, щоб урятувати і забрати своє немовля. У студію приїхала розповісти, що вона ідеальна мати. Однак ведучий Михайло Присяжнюк показав відео, яке довело протилежне.

З’ясувалося, що Алла народжувала у своєму будинку в антисанітарних умовах при своєму 10-річному синові. Пуповину вона перерізала кухонним ножем. А потім поклала новонародженого в пакет і проїхала більше 12 годин на автобусі до Києва. Отже, це була пряма загроза для життя малюка.

Більше на тему: «Один за всіх»-15 випуск 13: Чи заслуговує Ілля залишитися в психіатричній лікарні

Команда проєкту «Один за всіх» стежитиме за цією історією і зробить усе можливе, щоб діти знову не потрапили до рук жахливої ​​матері.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ