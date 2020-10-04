Видео с мобильного телефона случайной прохожей повергло в шок всех! Женщина в центре столицы несла множество пакетов, в одном из которых был малыш. 30-градусная жара, а ребенок укутан в зимние вещи. Девушка по имени Яна случайно увидела, как горе-мать кладёт в сумку трёхдневного младенца и подаётся прочь. Команда проекта «Один за всіх» взялась за собственное расследование и вышла на шокирующие подробности. Оказывается, мать Аллу уже несколько лет назад разыскивали за похищение ребенка. Больше о 14 выпуске проекта «Один за всіх»-15 — в материале.

В студию приехала девушка Яна, которая стала свидетелем страшной истории. В тот день она чудом уговорила горе-мать показать свою сумку. Состояние ребёнка было тяжелое.

Бабушка младенца и мать Аллы также стала гостьей программы. Агрессивно настроенная женщина рассказала, что ее дочь ― примерная мать, ведь у неё есть 6 детей. А беременной отправилась в столицу, чтобы заработать денег. Но в дороге начались преждевременные роды. Где это было точно и при каких обстоятельствах — не понятно.

Эксперты предположили, что девушка намерено рожала тайно, чтобы в дальнейшем продать ребёнка. Эту версию бабушка категорически опровергла. В Киев они сбежали, чтобы спасти хоть одного ребёнка от органов опеки. Выяснилось, что всех детей изъяли в интернат. И это не удивительно, ведь условия для жизни в доме Аллы просто недопустимы.

Сама Алла уверяет, что она готова на все, чтобы спасти и забрать своего малыша. В студию приехала рассказать, что она примерная мать. Однако ведущий Михаил Присяжнюк показал видео, которое доказало обратное.

Выяснилось, что Алла рожала в своем доме в антисанитарных условиях при своем 10-летнем сыне. Пуповину она перерезала кухонным ножом. А уже после положила новорожденного в пакет и проехала более 12 часов в автобусе в Киев. Следовательно, это была прямая угроза для жизни малыша.

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Команда проекта «Один за всіх» будет следить за этой историей и сделает все возможное, чтобы дети вновь не попали в руки ужасной матери.

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