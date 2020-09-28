Шокирующая история в 13 выпуске проекта «Один за всіх»-15 заставила кровь застыть в жилах. 13-летний Илья живет в психиатрической больнице. Отправила его туда родная мать Лиля. А сама тем временем позаботилась о том, чтобы ее лишили родительских прав. Мол, мальчик ― настоящий демон, а терпеть его уже нет сил. Единственный, кто мог позаботиться об Илье, — отец. Но и он отказался забирать его. Что выяснила команда проекта — узнайте в материале.

В студию приехал родной дядя мальчика, который хочет спасти судьбу Ильи. Ранее ребенок никогда не характеризовался психическими отклонениями.

Лиля имеет еще двоих детей. Женщина приехала в студию и сделала сенсационное признание. Если ее сын вернется — она ​​покончит жизнь самоубийством. Когда Илья пошел в школу, начались проблемы с поведением. Время от времени случались приступы агрессии, мальчик бегал с топором и разбивал окна.

Команда проекта зачитала характеристику со школы Ильи. Выяснилось, что и мать вела себя агрессивно, угрожала убить и его и себя, а также публично била сына.

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В студию приехал Юрий — отец Ильи. Мужчина стал просить лишить и его родительских прав, ведь у него новая жизнь, в которой нет места Илье.

Команда проекта пообщалась с самим ребенком. Мальчик рассказал, что мама привязывала его к кровати, била палкой, прутом. Чтобы уйти от ссор, Илья сбегал в дом алкоголиков. Мальчик появился в студии проекта «Один за всіх» и признался, что оскорблял брата и сестру из-за ревности. Попросив прощения, стал уговаривать забрать его домой.

После выпуска бабушка решила дать Илье еще один шанс и забрала его к себе. Однако внук сжег сарай со всеми принадлежностями и тонной зерна. Чуть не погибла вся семья. Поэтому пока Илья находится в Днепровском детском распределителе, а после отправится в школу социальной реабилитации на 9 месяцев. Там с ним будут работать психологи.

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