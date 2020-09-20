В 12 выпуске проекта «Один за всіх»-15 расследовали историю, которая лишает слов. 19-летняя Аня из Харьковской области с неописуемым ужасом вспоминает, как ее насиловал родной отец. Девушке удалось бежать из семьи, но под одной крышей с обидчиком остались её три маленькие сестры. А вот их мать считает мужа образцовым папой. Поэтому команда проекта «Один за всіх» взялась за это страшное дело, чтобы выяснить, действительно ли отец насилует детей.

В студию приехали тёти Ани, которые первыми узнали о страшном преступлении мужчины. Сама девушка находилась в потайной комнате, ведь не могла показать своего лица из-за стыда и страха. Выяснилось, что Аня несколько лет назад уже жаловалась председателю сельсовета. Однако за такое мать избила ее. Тогда девушке так никто и не помог.

Но через пять лет Аня решилась рассказать об этом родным тётям. Женщины сразу начали бить тревогу. Сейчас сестры, которые живут с отцом, стали молчаливые, замкнутые и испуганные. Разговор с матерью также не складывается, ведь она кричит, что это всё клевета.

Нина и Александр считают, что родня им просто завидует. Поэтому приехали в студию, чтобы опровергнуть все обвинения. Однако старшая дочь Александра — Екатерина — рассказала еще одну шокирующую историю, как отец насиловал и ее.

Нина призналась, что таки видела случаи сексуального контакта ее мужа и Екатерины. Впоследствии и Александр обмолвился, что была интимная связь с родной дочерью. Однако по общему согласию.

И отец продолжил рассказывать, что спал и с другими дочерьми по 4―5 раз. Предлагал деньги или конфеты. Но эксперты уверены, что это не было по обоюдному согласию. А вот контакт с Аней отрицал. Это стало последней каплей к психологическому срыву Ани, которая выбежала в студию.

Насильник признался, что таки контакт и с Аней был. А вот психолог пообщалась с младшими сёстрами, которые все-таки боятся отца и страдают от его прикосновений.

В конце выпуска вызвали полицию. Уже начато расследование и открыто уголовное дело. Запись выпуска приобщена к материалам дела. Назначены соответствующие экспертизы.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ