У 12 випуску проєкту «Один за всіх»-15 розслідували історію, від якої відбирає мову. 19-річна Аня з Харківщини з невимовним жахом згадує, як її ґвалтував рідний батько. Дівчині вдалося втекти з родини, та під одним дахом із кривдником залишилися її три маленькі сестри. А от їхня мати вважає чоловіка зразковим татом. Тому команда проєкту «Один за всіх» взялася за цю страшну справу, аби з’ясувати, чи справді батько ґвалтує дітей.

До студії приїхали Анині тітки, які першими дізналися про страшний злочин чоловіка. Дівчина перебувала у потаємній кімнаті, адже не могла показали свого обличчя через сором і страх. Зясувалося, що Аня кілька років тому вже скаржилася голові сільради. Проте за таке мати побила її. Тоді дівчині так ніхто й не допоміг.

Та через п’ять років Аня наважилася розповісти про це рідним тіткам. Жінки одразу почали бити на сполох. Анині сестри, які живуть із батьком, стали мовчазні, замкнуті й перелякані. Розмова з матір’ю також не складається, адже вона кричить, що це все наклеп.

Ніна та Олександр вважають, що рідня їм просто заздрить. Тож приїхали до студії, щоб спростувати всі звинувачення. Проте старша донька Олександра — Катерина — розповіла ще одну шокуючу історію, як батько ґвалтував і її.

Ніна зізналася, що таки бачила випадки сексуального контакту її чоловіка і Катерини. Згодом і Олександр промовився, що був таки інтимний зв’язок із рідною донькою. Проте за спільною згодою.

Та чоловік продовжив розповідати, що спав і з іншими доньками по 4―5 разів. Пропонував гроші або цукерки. Однак експерти певні, що це не було за спільною згодою. А от контакт із Анею заперечував. Це стало останньою краплею до психологічного зриву Ані, яка вибігла до студії.

Тож ґвалтівник зізнався, що контакт і з Анею був. А от психолог поспілкувалася з молодшими сестрами, які таки бояться батька і страждають від торкань.

Наприкінці випуску викликали поліцію. Уже розпочато розслідування і кримінальне провадження. Запис випуску долучено до матеріалів справи. Призначені відповідні експертизи.

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