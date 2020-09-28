Приголомшлива історія у 13 випуску проєкту «Один за всіх»-15 змусила кров холонути в жилах. 13-річний Ілля живе у психіатричній лікарні. Запроторила його туди рідна мати Ліля. А сама тим часом подбала про те, аби її позбавили батьківських прав. Мовляв, хлопчик ― справжній демон, а терпіти його вже немає сил. Єдиний, хто міг подбати про Іллю, — батько. Проте і той відмовився забирати його. Що з’ясувала команда проєкту — дізнайтеся в матеріалі.

До студії приїхав рідний дядько хлопчика, який має на меті врятувати долю Іллі. Раніше дитина ніколи не характеризувалася психічними відхиленнями.

Ліля має ще двох дітей. Жінка приїхала до студії і зробила сенсаційне зізнання. Якщо її син повернеться — вона закінчить життя самогубством. Коли Ілля пішов до школи, почалися проблеми з поведінкою. Час від часу траплялися напади агресії, адже хлопчик бігав із сокирою і розбивав вікна.

Команда проєкту зачитала характеристику зі школи Іллі. З’ясувалося, що і мати поводилась агресивно, погрожувала вбити і його, і себе, а також привселюдно била сина.

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До студії приїхав Юрій — батько Іллі. Чоловік почав просити позбавити і його батьківських прав, адже у нього нове життя, в якому місця для сина немає.

Команда проєкту поспілкувалася з самою дитиною. Хлопчик розповів, що мама прив’язувала його до ліжка, била палицею, лозиною. Аби уникнути сварок, Ілля тікав до хати алкоголіків. Хлопчик з’явився у студії проєкту «Один за всіх» і зізнався, що ображав брата й сестру через ревнощі, попросив вибачення і вмовляв забрати його додому.

Після випуску бабуся вирішила дати Іллі ще один шанс і забрала його до себе. Проте онук спалив сарай з усім реманентом і тонною зерна. Мало не загинула вся родина. Тож наразі Ілля перебуває в Дніпровському дитячому розподільнику, а відтак перейде до школи соціальної реабілітації на 9 місяців. Там із ним працюватимуть психологи.



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