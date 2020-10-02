В 14 выпуске проекта «Один за всіх»-15 команда взялась за расследование странной и запутанной истории. В центре столицы благодаря небезразличию прохожей полиция спасла новорожденного мальчика. Горе-мать положила малыша в хозяйственную сумку и разгуливала с ним по Киеву. Маленького сына девушка одела в теплую куртку, в то время как на улице стояла 30-градусная жара! Случайная очевидица шокирующего поступка матери сразу обратилась к полицейским, которых заметила рядом. Младенец чудом остался жив, ведь в закрытой сумке мог просто умереть от духоты. Журналисты «Один за всіх» разыскали мать спасенного.

В новом выпуске вы узнаете:

Почему в своем поступке 29-летняя Алла не видит ничего плохого?

Неужели теперь она готова ночевать у больницы, чтобы вернуть сына себе?

Что горе-мать планировала сделать с новорожденным, и как он оказался в сумке?

И от кого женщина бежала в столицу за 800 километров от дома?

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Не пропустите 14 выпуск проекта «Один за всіх»-15 уже в это воскресенье, 4 октября, в 20:00 на телеканале СТБ!

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