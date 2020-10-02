У 14 випуску проєкту «Один за всіх»-15 команда взялася за розслідування дивної і заплутаної історії. У центрі столиці завдяки небайдужості перехожої поліція врятувала новонародженого хлопчика. Горе-мати поклала малюка в господарську сумку і розгулювала з ним Києвом. Маленького сина дівчина одягла в теплу куртку, в той час як на вулиці стояла 30-градусна спека! Випадкова очевидиця приголомшливого вчинку матері відразу звернулася до поліціянтів, яких помітила неподалік. Немовля дивом залишилося живим, адже в закритій сумці могло просто померти від задухи. Журналісти «Один за всіх» розшукали матір урятованого.

У новому випуску ви дізнаєтеся:

Чому у своєму вчинку 29-річна Алла не бачить нічого поганого?

Невже тепер вона готова ночувати біля лікарні, щоб повернути сина собі?

Що горе-матір планувала зробити з новонародженим, і як він опинився в сумці?

І від кого жінка тікала до столиці за 800 кілометрів від дому?

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Не пропустіть 14 випуск проєкту «Один за всіх»-15 уже цієї неділі, 4 жовтня, о 20:00 на телеканалі СТБ!

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