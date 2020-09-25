«Один за всіх»-15 выпуск 13: спасти судьбу 13-летнего Ильи
В 13 выпуске проекта «Один за всіх»-15 эксперты и ведущий сделают все возможное, чтобы спасти судьбу Ильи. Уже полгода 13-летний мальчик живет в психиатрической больнице. Туда за непослушание школьника отправила родная мать. Пока мальчика обследовали, 42-летняя Лилия не сидела без дела ― она через суд лишила себя материнских прав! Единственный человек, который мог забрать Илью, ― его отец. Но мужчина не спешит спасать сына, ведь его новая жена категорически против. Шокирующую историю смотрите 27 сентября в 20:00 на телеканале СТБ!
В 13 выпуске проекта «Один за всіх»-15 вы узнаете:
- Почему мальчик вдруг стал лишним в своей семье, и за какие поступки мать и отец на самом деле отправили его в больницу?
- Какие оправдания будут искать для себя родители Ильи?
- Неужели никто из родных не возьмется за воспитание мальчика?
- Что ждет школьника после программы: столь желанное семейное тепло или палата в психиатрическом отделении?
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Не пропустите 13 выпуск проекта «Один за всіх»-15 уже в воскресенье, 27 сентября, в 20:00!