В 13 выпуске проекта «Один за всіх»-15 эксперты и ведущий сделают все возможное, чтобы спасти судьбу Ильи. Уже полгода 13-летний мальчик живет в психиатрической больнице. Туда за непослушание школьника отправила родная мать. Пока мальчика обследовали, 42-летняя Лилия не сидела без дела ― она через суд лишила себя материнских прав! Единственный человек, который мог забрать Илью, ― его отец. Но мужчина не спешит спасать сына, ведь его новая жена категорически против. Шокирующую историю смотрите 27 сентября в 20:00 на телеканале СТБ!

В 13 выпуске проекта «Один за всіх»-15 вы узнаете:

Почему мальчик вдруг стал лишним в своей семье, и за какие поступки мать и отец на самом деле отправили его в больницу?

Какие оправдания будут искать для себя родители Ильи?

Неужели никто из родных не возьмется за воспитание мальчика?

Что ждет школьника после программы: столь желанное семейное тепло или палата в психиатрическом отделении?

Больше по теме: «Один за всіх»-15: шокирующее признание отца-насильника в 12 выпуске

Не пропустите 13 выпуск проекта «Один за всіх»-15 уже в воскресенье, 27 сентября, в 20:00!

Video: «Один за всіх»-15 выпуск 13: спасти судьбу 13-летнего Ильи 27 сентября 2020 на телеканале СТБ выйдет 13 выпуск остросоциального проекта Один за всіх. Анонс 13 выпуска Один за всех 15 сезон от 27.09.2020 смотрите на СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ