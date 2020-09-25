«Один за всіх»-15 випуск 13: урятувати долю 13-річного Іллі
У 13 випуску проєкту «Один за всіх»-15 експерти і ведучий зроблять усе можливе, щоб урятувати долю Іллі. Уже пів року 13-річний хлопчик живе у психіатричній лікарні. Туди за непослух школяра відправила рідна мати. Поки хлопчика обстежували, 42-річна Лілія не сиділа склавши руки — вона через суд позбавила себе материнських прав! Єдина людина, яка могла забрати Іллю, — його батько. Але чоловік не поспішає рятувати сина, адже його нова дружина категорично проти. Приголомшливу історію дивіться 27 вересня о 20:00 на телеканалі СТБ!
У 13 випуску проєкту «Один за всіх»-15 ви дізнаєтеся:
- Чому хлопчик раптом став зайвим у своїй сім’ї, і за які вчинки мати і батько насправді відправили його в лікарню?
- Які виправдання шукатимуть для себе батьки Іллі?
- Невже ніхто з рідних не візьметься за виховання хлопчика?
- Що чекає на школяра після програми: таке бажане сімейне тепло чи палата в психіатричному відділенні?
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Не пропустіть 13 випуск проєкту «Один за всіх»-15 уже в неділю, 27 вересня, о 20:00!