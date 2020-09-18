«Один за всіх»-15 выпуск 12: отец извращенец или дочь лгунья?
18.09.2020
19-летняя Аня с ужасом вспоминает, как ее еще маленькой девочкой несколько раз насиловал… родной отец! Девушка обращалась в полицию, но ее проигнорировали. Мать Ани и вовсе считает дочь лгуньей, а мужа – примерным отцом. Поэтому девушке пришлось спасаться бегством из семьи. Но под одной крышей с горе-отцом остались три сестрички. Аня не сомневается, что теперь Александр продолжает свои сексуальные извращения с ними!
- Окажется ли многодетный отец извращенцем?
- Какие шокирующие доказательства он принесет с собой в студию, чтобы разоблачить клевету дочери?
- Действительно ли сестер Ани нужно спасать от родного отца?
- Какую правду выяснит команда «Один за всіх»?
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Video: «Один за всіх»-15 выпуск 12: отец извращенец или дочь лгунья?
Не пропустите шокирующий 12 выпуск проекта «Один за всіх»-15 уже в это воскресенье. Включайте телеканал СТБ 20 сентября 2020 года в 20:00!
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