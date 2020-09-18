19-летняя Аня с ужасом вспоминает, как ее еще маленькой девочкой несколько раз насиловал… родной отец! Девушка обращалась в полицию, но ее проигнорировали. Мать Ани и вовсе считает дочь лгуньей, а мужа – примерным отцом. Поэтому девушке пришлось спасаться бегством из семьи. Но под одной крышей с горе-отцом остались три сестрички. Аня не сомневается, что теперь Александр продолжает свои сексуальные извращения с ними!

Окажется ли многодетный отец извращенцем?

Какие шокирующие доказательства он принесет с собой в студию, чтобы разоблачить клевету дочери?

Действительно ли сестер Ани нужно спасать от родного отца?

Какую правду выяснит команда «Один за всіх»?

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