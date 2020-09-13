Новый выпуск проекта «Один за всіх»-15 ошеломил всех. Неужели сын может обвинять родную мать в черной магии и наведении порчи? Разобраться в проблеме взялась помочь команда проекта. Больше об 11 выпуске — читайте в материале.

Валентина уже три года не видела сына и внуков. Ее сын Денис со своей семьей внезапно оборвали с женщиной связь и выехали в неизвестном направлении. И у беглецов есть веская причина, ведь они считают ее… ведьмой! Денис и жена в отчаянии: врачи разводят руками, ведь не знают, что случилось с мужчиной. Он чувствует себя слабым и намного старше своего возраста. Дети также пострадали, ведь старший сын перестал разговаривать, а средний родился с аутизмом.

Жена Дениса Оксана приехала в студию «Один за всіх». Женщина рассказала, что ее муж ежедневно переживает странное состояние: его трясет, подскакивает давление, а на душе становится тревожно и страшно. Врачи в течение 16 лет никак и не помогли, ведь по анализам Денис здоров. Поэтому Оксана уверена, это Валентина навела порчу и забрала всю энергию сына.

Чтобы снять проклятие, семья уже потратила более полумиллиона гривен. Детей также лечат не у врачей, а возят к знахарям. Таким образом лечили их и от пневмонии, читая молитвы и заговоры.

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В студию пришла сама Валентина. Женщина уверяет, что Оксана придумала все обвинения из-за корыстных побуждений. Сейчас Валентина не знает адреса проживания сына и внуков, и это несмотря на то, что именно она купила им жилье. Также оказалось, что у самой Валентины онкологическое заболевание, она пережила трепанацию черепа. За все время никто ее не навестил.

Дочь Валентины рассказала, что однажды Оксана набрала кредитов и вынесла все золото из квартиры. С тех пор все обвинения жена Дениса перевела на свекровь. Мол, все беды именно от нее.

В студии появился сам Денис. Мужчина был негативно настроен. Сказал, что у него нет больше матери. Денис уверен, что все его болезни от недостатка энергии и порчи.

Накануне программы команда проекта уговорила Дениса пройти полное обследование. Результаты показали, что все симптомы напоминают психосоматические расстройства. В конце выпуска Оксана извинилась перед Валентиной. Но вернувшись домой, Денис оборвал все связи с командой проекта.

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