Новий випуск проєкту «Один за всіх»-15 приголомшив усіх. Невже син може звинувачувати рідну матір у відьмацтві та наведенні порчі? Розібратися у проблемі взялася допомогти команда проєкту. Більше про 11 випуск — читайте в матеріалі.

Валентина вже три роки не бачила сина й онуків. Її син Денис зі своєю сім’єю раптово обірвали з жінкою зв’язок і виїхали в невідомому напрямку. Та у втікачів є вагома причина, адже вони вважають її… відьмою! Денис і дружина у відчаї, лікарі розводять руками, адже не знають, що сталося з чоловіком. Він почувається слабким і набагато старшим за свій вік. Діти також постраждали, адже старший син перестав розмовляти, а середній народився з аутизмом.

Дружина Дениса Оксана приїхала до студії «Один за всіх». Жінка розповіла, що її чоловік щодня переживає дивний стан: його трусить, підскакує тиск, а на душі стає тривожно й моторошно. Лікарі протягом 16 років ніяк не допомогли, адже за аналізами Денис здоровий. Тож Оксана впевнена, це Валентина навела порчу і забрала всю енергію сина.

Аби зняти прокляття, родина вже витратила більше півмільйона гривень. Дітей також лікують не у лікарів, а возять до знахарів. Таким чином лікували їх і від пневмонії, читаючи молитви й замовляння.

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До студії завітала сама Валентина. Жінка запевняє, що Оксана вигадала всі звинувачення через корисливі мотиви. Наразі Валентина не знає адреси проживання сина й онуків, і це попри те, що саме вона купила житло для них. Та з’ясувалося, що сама Валентина має онкологічне захворювання, пережила трепанацію черепа. За весь час ніхто її не провідав.

Донька Валентини розповіла, що одного разу Оксана набрала кредитів і винесла золото з квартири. З того часу всі звинувачення Денисова дружина переклала на свекруху. Мовляв, усі біди саме від неї.

У студії з’явився сам Денис. Чоловік був негативно налаштований. Сказав, що в нього немає більше матері. Денис упевнений, що всі його недуги від недостатності енергії та порчі.

Напередодні програми команда проєкту вмовила Дениса пройти повне обстеження. Результати показали, що всі симптоми нагадують психосоматичні розлади. Наприкінці випуску Оксана попросила вибачення у Валентини. А повернувшись додому, Денис обірвав усі зв’язки з командою проєкту.

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