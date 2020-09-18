«Один за всіх»-15 випуск 12: батько збоченець чи донька брехуха?
18.09.2020
19-річна Аня з жахом згадує, як її ще маленькою дівчинкою кілька разів ґвалтував… рідний батько! Вона зверталася в поліцію, але її проігнорували. Мати Ані й зовсім вважає дочку брехухою, а чоловіка — зразковим батьком. Тому дівчині довелося рятуватися втечею з сім’ї. Але під одним дахом з горе-батьком залишилися три сестрички. Аня не сумнівається, що тепер Олександр продовжує свої сексуальні збочення з ними!
- Чи справді багатодітний батько виявиться збоченцем?
- Які шокуючі докази він принесе з собою в студію, щоб викрити наклеп дочки?
- І чи правда, що її сестер потрібно рятувати від рідного батька?
- Яку правду з’ясує команда «Один за всіх»?
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Video: «Один за всіх»-15 випуск 12: батько збоченець чи донька брехуха?
Не пропустіть приголомшливий 12 випуск проєкту «Один за всіх»-15 уже цієї неділі. Вмикайте телеканал СТБ 20 вересня 2020 року о 20:00!
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