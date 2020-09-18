19-річна Аня з жахом згадує, як її ще маленькою дівчинкою кілька разів ґвалтував… рідний батько! Вона зверталася в поліцію, але її проігнорували. Мати Ані й зовсім вважає дочку брехухою, а чоловіка — зразковим батьком. Тому дівчині довелося рятуватися втечею з сім’ї. Але під одним дахом з горе-батьком залишилися три сестрички. Аня не сумнівається, що тепер Олександр продовжує свої сексуальні збочення з ними!

Чи справді багатодітний батько виявиться збоченцем?

Які шокуючі докази він принесе з собою в студію, щоб викрити наклеп дочки?

І чи правда, що її сестер потрібно рятувати від рідного батька?

Яку правду з’ясує команда «Один за всіх»?

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Video: «Один за всіх»-15 випуск 12: батько збоченець чи донька брехуха? 20 вересня 2020 на телеканалі СТБ вийде 12 випуск гостросоціального проекту Один за всіх. Анонс 12 випуску Один за всіх 15 сезон від 20.09.2020 дивіться на СТБ

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