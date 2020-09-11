«Один за всіх»-15 выпуск 11: вернуть бабушку в жизнь внуков
Остросоциальный проект «Один за всіх»-15 на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях. В воскресенье, 13 сентября, ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются отыскать истину в непростом семейном конфликте. Не пропустите в 20:00 11 выпуск проекта «Один за всіх»-15.
Валентина из Кривого Рога уже три года не видела своих внуков! Ее сын вместе с невесткой внезапно оборвали с ней любую связь, заблокировали во всех социальных сетях и вывезли детей в неизвестном направлении! Но, по словам беглецов, есть веская причина прятать внуков от бабушки.
- Почему молодая семья считает Валентину ведьмой?
- Могла ли мать действительно наслать проклятие на родного сына?
- Чем болен сын Валентины Денис? И причастна ли женщина к этому?
- Или есть другие причины, которые рассорили семью?
Больше по теме: «Один за всіх»-16 выпуск 10: Убийство отчима или необходимая самооборона?
Смотрите премьерный выпуск ток-шоу «Один за всіх» на СТБ в воскресенье, 13 сентября, в 20:00!