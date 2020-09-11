Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvMXphdnNlaCIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+

«Один за всіх»-15 выпуск 11: вернуть бабушку в жизнь внуков

11.09.2020

Остросоциальный проект «Один за всіх»-15 на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях. В воскресенье, 13 сентября, ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются отыскать истину в непростом семейном конфликте. Не пропустите в 20:00 11 выпуск проекта «Один за всіх»-15.  


Валентина из Кривого Рога уже три года не видела своих внуков! Ее сын вместе с невесткой внезапно оборвали с ней любую связь, заблокировали во всех социальных сетях и вывезли детей в неизвестном направлении! Но, по словам беглецов, есть веская причина прятать внуков от бабушки. 

  • Почему молодая семья считает Валентину ведьмой?
  • Могла ли мать действительно наслать проклятие на родного сына?
  • Чем болен сын Валентины Денис? И причастна ли женщина к этому?
  • Или есть другие причины, которые рассорили семью?

Больше по теме: «Один за всіх»-16 выпуск 10: Убийство отчима или необходимая самооборона?

Смотрите премьерный выпуск ток-шоу «Один за всіх» на СТБ в воскресенье, 13 сентября, в 20:00!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить