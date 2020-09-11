Остросоциальный проект «Один за всіх»-15 на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях. В воскресенье, 13 сентября, ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются отыскать истину в непростом семейном конфликте. Не пропустите в 20:00 11 выпуск проекта «Один за всіх»-15.





Валентина из Кривого Рога уже три года не видела своих внуков! Ее сын вместе с невесткой внезапно оборвали с ней любую связь, заблокировали во всех социальных сетях и вывезли детей в неизвестном направлении! Но, по словам беглецов, есть веская причина прятать внуков от бабушки.

Почему молодая семья считает Валентину ведьмой?

Могла ли мать действительно наслать проклятие на родного сына?

Чем болен сын Валентины Денис? И причастна ли женщина к этому?

Или есть другие причины, которые рассорили семью?

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Смотрите премьерный выпуск ток-шоу «Один за всіх» на СТБ в воскресенье, 13 сентября, в 20:00!

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