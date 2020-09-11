«Один за всіх»-15 випуск 11: повернути бабусю в життя онуків
Гостросоціальний проєкт «Один за всіх»-15 на СТБ продовжує відновлювати справедливість у найскладніших і резонансних історіях. У неділю, 13 вересня, ведучий Михайло Присяжнюк з командою експертів спробують відшукати істину в непростому сімейному конфлікті. Не пропустіть о 20:00 11 випуск проєкту «Один за всіх»-15.
Валентина з Кривого Рогу вже три роки не бачила своїх онуків! Її син разом з невісткою раптово обірвали з нею будь-який зв’язок, заблокували в усіх соціальних мережах і вивезли дітей у невідомому напрямку! Але, за словами втікачів, є вагома причина ховати онуків від бабусі.
- Чому молода сім’я вважає Валентину відьмою?
- Чи могла мати справді наслати прокляття на рідного сина?
- На що хворий син Валентини Денис? І чи причетна жінка до цього?
- Чи є інші причини, які посварили сім’ю?
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Дивіться прем’єрний випуск ток-шоу «Один за всіх» на СТБ у неділю, 13 вересня, о 20:00!