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«Один за всіх»-15 випуск 11: повернути бабусю в життя онуків

11.09.2020

Гостросоціальний проєкт «Один за всіх»-15 на СТБ продовжує відновлювати справедливість у найскладніших і резонансних історіях. У неділю, 13 вересня, ведучий Михайло Присяжнюк з командою експертів спробують відшукати істину в непростому сімейному конфлікті. Не пропустіть о 20:00 11 випуск проєкту «Один за всіх»-15.


Валентина з Кривого Рогу вже три роки не бачила своїх онуків! Її син разом з невісткою раптово обірвали з нею будь-який зв’язок, заблокували в усіх соціальних мережах і вивезли дітей у невідомому напрямку! Але, за словами втікачів, є вагома причина ховати онуків від бабусі.

  • Чому молода сім’я вважає Валентину відьмою?
  • Чи могла мати справді наслати прокляття на рідного сина?
  • На що хворий син Валентини Денис? І чи причетна жінка до цього?
  • Чи є інші причини, які посварили сім’ю?

Більше на тему: «Один за всіх»-16 випуск 10: Убивство вітчима чи необхідна самооборона?

Дивіться прем’єрний випуск ток-шоу «Один за всіх» на СТБ у неділю, 13 вересня, о 20:00!

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