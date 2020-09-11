Гостросоціальний проєкт «Один за всіх»-15 на СТБ продовжує відновлювати справедливість у найскладніших і резонансних історіях. У неділю, 13 вересня, ведучий Михайло Присяжнюк з командою експертів спробують відшукати істину в непростому сімейному конфлікті. Не пропустіть о 20:00 11 випуск проєкту «Один за всіх»-15.





Валентина з Кривого Рогу вже три роки не бачила своїх онуків! Її син разом з невісткою раптово обірвали з нею будь-який зв’язок, заблокували в усіх соціальних мережах і вивезли дітей у невідомому напрямку! Але, за словами втікачів, є вагома причина ховати онуків від бабусі.

Чому молода сім’я вважає Валентину відьмою?

Чи могла мати справді наслати прокляття на рідного сина?

На що хворий син Валентини Денис? І чи причетна жінка до цього?

Чи є інші причини, які посварили сім’ю?

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Дивіться прем’єрний випуск ток-шоу «Один за всіх» на СТБ у неділю, 13 вересня, о 20:00!

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