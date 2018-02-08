В Украину приезжает победитель чешского Нацотбора на Евровидение-2018 Миколас Йозеф. Певец выступит в качестве звездного гостя в первом полуфинале украинского песенного конкурса. Подробнее — в нашем материале.

10 февраля, в эту субботу, девять участников Нацотбора сразятся в песенном бою за возможность представлять Украину на самом престижном европейском шоу. Поддержат конкурсантов представители Украины на Евровидении-2017 — группа О.Torvald, которые выступят в первом полуфинале с песней «Ліхтарі», и победитель чешского Нацотбора Миколас Йозеф. Певец исполнит свою композицию для Евровидения-2018 «Lie To Me». В Киев Йозеф прилетит в эту пятницу, 9 февраля.

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Миколас Йозеф — 22-летний чешский певец. В Нацотборе за него проголосовало 16 млн зрителей, что помогло ему одержать победу. Он обошел таких соперников, как Эва Бурешова, Debbi, группы Eddie Stoilow и Doctor Victor.

Композитор и певец Миколас Йозеф привлек внимание публики три года назад синглом и видеоклипом «Hands Bloody», а популярность ему принесли композиции «Free» и «Believe». Именно благодаря «Believe» молодой музыкант получил приглашение от продюсера Никодема Милевского переехать в Вену. С Милевским музыкант также готовил композицию «Lie to Me», с которой отправляется на Евровидение-2018. Перед поездкой в Лиссабон певец собирается представить свое произведение, написанное на английском языке, на нескольких концертах в ряде европейских стран.

