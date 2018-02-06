Близится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2018. Уже в эту субботу, 10 февраля, в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ зрители увидят первую девятку участников, готовых представить Украину в Лиссабоне: СONSTANTINE, Сергей Бабкин, LAUD, группа KAZKA, The ВЙО, KOZAK SYSTEM, VILNA, PUR:PUR и The Erised.

По сложившейся традиции, в каждом прямом эфире Нацотбора также выступит звездный гость. В первом полуфинале это будет самая драйвовая группа страны — О.Torvald. Парни исполнят песню «Ліхтарі» из своего нового альбома «Бісайди», которую называют посвящением всем поклонникам группы в Украине и за ее пределами.

— Мне нравится, что в этом году, как и в прошлых двух, среди участников отбора достаточно много молодых интересных музыкантов. Их музыка прозвучит в прямом эфире на всю страну и обязательно найдет новых слушателей. Но самое важное, чтобы они понимали, для чего им этот конкурс, что они могут привнести в него и что он им может дать в плане творческого развития, — отмечает фронтмен группы Женя Галич. – Что же до нас, то 14 февраля мы презентуем видео на трек «Ліхтарі», после чего О.Torvald отправятся с концертами в Польшу, Германию, Чехию и Австрию.

Поклонникам полуфиналистов Нацотбора-2018 и группы О.Torvald, желающим оказаться в самом эпицентре главного события года, ощутить энергетику живого звука и увидеть, что происходит на съемочной площадке во время перерыва, стоит поспешить с билетами – приобрести их можно на сайте СТБ.

Телевизионная съемка Национального отбора проходит в столичном Дворце культуры КПИ по адресу пр-т Победы, 37.

Напомним, по результатам баллов от судей и зрителей в финал Нацотбора пройдут по трое участников из каждого полуфинала.

Члены жюри Национального отбора-2018: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

Ведущий: Сергей Притула.

Музыкальный продюсер Нацотбора-2018: Руслан Квинта.

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