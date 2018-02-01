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Телеканал СТБ / INGRET: У меня не было цели участвовать в Нацотборе

INGRET: У меня не было цели участвовать в Нацотборе

Телеканал СТБ

Участница Нацотбора на Евровидение-2018 INGRET рассказала stb.ua, почему решила принять участие в конкурсе, какую песню будет исполнять и насколько волнуется перед шоу. Подробности — в нашем материале.

Почему Вы решили принять участие в Нацотборе?

Я в начале не собиралась на Нацотбор, мне предложил Руслан Квинта и я не отказалась. 

Почему именно Вы должны выиграть конкурс?

Я, наверное, и не считаю, что именно я должна выиграть, но я бы не отказалась. В любом случае, это классный опыт и новые знакомства.

У Вас уже готова песня для шоу?

У меня уже записана песня для Нацотбора  — «Save my planet»  — «Сохрани мою планету». У меня будет история такая: человек может все, все в его руках, но он должен помнить, что не он главный на этой планете, а есть какие-то высшие силы  — Бог и т. п. Тем мне менее у него есть возможность сделать эту планету намного лучше, как минимум не мусорить.

Это лирическая песня?

Это вообще не лирическая песня, я никогда не пела в таком стиле. Но это для меня самая сложная песня, которую когда-либо я вообще исполняла. Там есть и рэп, там есть и кусочек фолка, есть поп, инди. Вроде прикольно получилось. Но я такие песни, в таком жанре еще не пела никогда. Это будет для меня какой-то эксперимент и жизненный опыт.

Кто написал песню?

Эту песню я написала где-то четыре года назад. Изначально она называлась  — «Океанский пипл». Там было про рыбок, океан. Но потом она стала глобальней. Мы работали над треком с Потапом: он переводил песню (я английского не знаю), напевал мотивы. 

А почему именно эта песня среди всех остальных?

Потому что мы ее первую начали делать с Потапом. И как раз предложили участие в Нацотборе и у нас в принципе не было других песен и не было других выборов.

А кто написал музыку?

Я. Но Потап тоже придумывал какие-то мотивы.

А песня абсолютно серьезная?

Реально, да. Песня о глобальных проблемах.

Шоу придумали уже?

Пока нет. В процессе.

А на русском или украинском будет песня звучать в будущем?

Ну, вообще мы планировали русскую версию, но пока ее нету, я не могу обещать, будет она или нет.

А презентовать трек до Нацотбора будете?

Не знаю. Пока не презентую, может, исполню ее впервые на сцене. Было бы прикольно, но как это сделать — не понимаю пока. Может, за неделю выпущу, пока не знаю.

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Какие эмоции Вы испытываете перед шоу?

Я очень волнуюсь, очень паникую и боюсь.

Некоторые участники говорят, что они не волнуются. Верите в это?

Ну, не знаю. Я точно волнуюсь. Мне кажется, это нормально волноваться. Я ненавижу это волнение перед сценой. Мне хочется побыстрее выйти на сцену и спеть, на сцене это все проходит.

Вы слышали песни других участников?

В Instagram по 30 секунд что-то слышала.

Вы видите в ком-то конкурента для себя?

Я вообще не люблю слова “конкурент”. Для меня нет такого слова. Просто кто-то победит, а кто-то — нет. Все здесь несут какое-то творчество. Я никого не буду считать здесь своим конкурентом.

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