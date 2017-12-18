Блюда из рыбы на Новый год: топ-10

Хозяйкам, которые планируют устроить настоящий пир в новогоднюю ночь, не обойтись в своем меню без рыбы. Ее можно не только пожарить или запечь, но и использовать в приготовлении более сложных блюд, а также красивых праздничных закусок. Какими кушаньями из рыбы удивить гостей на Новый год 2018? Редакция сайта СТБ собрала самые интересные рецепты!

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Террин из копченого лосося

Ингредиенты:

650 г копченого лосося

150 г консервированного тунца

300 г сливочного сыра

2 ст. л. тертого хрена

120 мл сливок

Цедра и сок 1 лимона

1 огурец

½ пучка укропа

Соль, перец

Способ приготовления:

Для начинки в кухонном комбайне соединить 150 г лосося, 150 г тунца, сливочный сыр, хрен, рубленый укроп, цедру и сок одного лимона. Поперчить, посолить и взбить до однородности. Некрупно нарезать еще 150 г лосося. Огурец нарезать кубиками. Сливки взбить до мягких пиков, а затем вместе с нарезанным лососем и огурцом добавить к сырно-рыбной массе. Хорошо перемешать и убрать в холод на 20 мин. Оставшегося лосося нарезать тонкими слайсами и выложить на дно формы так, чтобы остались свисать свободные края. Начинку распределить по форме и плотно утрамбовать. Сверху накрыть полосками лосося. Отправить в холод на 12 ч. Застывший террин аккуратно достать из формы и украсить по вкусу.

Пангасиус в ореховой панировке

Ингредиенты:

400 г пангасиуса (или другой белой рыбы)

75 г хлебных крошек

45 г сливочного масла

100 г грецких орехов

1 желток

По 2 веточки петрушки и укропа

Цедра ½ апельсина

Щепотка мускатного ореха

Соль, перец

Способ приготовления:

Грецкие орехи и зелень мелко порубить. Добавить хлебные крошки, цедру апельсина и мускатный орех. Тщательно перемешать. В сковороде растопить сливочное масло и обжарить ореховую смесь в течение 7–10 мин до золотистости крошек. Снять с огня и остудить. Рыбу нарезать стейками. Натереть солью и перцем. Одну сторону смазать желтком и обильно присыпать орехово-хлебной массой. Переложить в форму, выстланную пергаментом, и отправить запекаться в духовку на 20 мин при 200 ° С. Готового пангасиуса подавать с гарниром.

Маринованная сельдь с пряностями

Ингредиенты:

400 г сельди

½ луковицы

1 ч. л. прованских трав

5 звездочек бадьяна

½ ч. л. кориандра

1 ч. л. паприки

1 ч. л. соли

2 лавровых листа

60 г сахара

100 мл уксуса

Способ приготовления:

В кастрюле смешать 200 мл воды, уксус, бадьян, кориандр, паприку, сахар и лавровые листы. Довести до кипения и снять с огня. Сельдь разделать на филе, нарезать кусочками, приправить прованскими травами и посолить. Лук почистить и нарезать полукольцами. В банку слоями выложить селедку и лук. Залить остывшим маринадом и убрать в холод на 7 ч.

Карп под сметанным соусом

Ингредиенты:

2 карпа

½ луковицы

2 ч. л. смеси специй

600–800 мл сметаны

Соль, перец

Способ приготовления:

Карпов почистить от чешуи и удалить внутренности. Посолить и поперчить. Лук нарезать кольцами. Сметану смешать с любимыми специями. Переложить подготовленную рыбу в смазанную маслом форму. Выложить лук и обильно полить все сметаной. По желанию присыпать тертым сыром. Накрыть фольгой и отправить запекаться на 1 ч 20 мин при 180 ° С.

Тако с наггетсами из хека

Ингредиенты:

4 пшеничные лепешки для тако

200 г филе хека (или другой белой рыбы)

45 г панировочных сухарей

1 яйцо

½ ст. муки

200 г краснокочанной капусты

¼ красной луковицы

1 авокадо

2 ст. л. рубленой петрушки

1 ст. л. оливкового масла

120 мл сметаны

60 мл майонеза

Цедра и сок ½ лайма

Соль, перец, специи

Способ приготовления:

Яйцо взбить со щепоткой соли. Панировочные сухари смешать со специями по вкусу. Филе хека нарезать кусочками, обвалять в муке, окунуть в яйцо и обсыпать сухарями. Выложить рыбу на выстланный пергаментом противень и запекать 10–12 мин при 200 ° С. Для соуса соединить сметану, майонез и цедру лайма. Перемешать. Капусту и лук нашинковать. Авокадо разрезать пополам и удалить косточку. Очистить мякоть от кожуры и тонко нарезать. Слегка сбрызнуть все соком лайма и оливковым маслом. Собрать тако. На лепешки выложить соус, рыбу, капусту с луком и авокадо. Посыпать петрушкой.

Карпаччо из семги

Ингредиенты:

150 г семги

По ½ пучка рукколы и укропа

½ лимона

3 ст. л. оливкового масла

2 ч. л. бальзамического уксуса

Каперсы

Соль, перец

Способ приготовления:

Семгу нарезать тонкими слайсами. Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический уксус и сок лимона. Посолить и поперчить по вкусу. Рыбу выложить в один слой и обильно полить заправкой. Выложить каперсы и зелень.

Дорада, запеченная с овощами

Ингредиенты:

1 дорада

5 картофелин

3 моркови

300 г стручковой фасоли

10 помидоров черри

1 головка чеснока

1 лимон

100 мл вина

5 ст. л. растительного масла

Соль, перец, специи

Способ приготовления:

Картофель и морковь нарезать ломтиками. Стручковую фасоль порубить. Головку чеснока очистить и разрезать пополам. Сбрызнуть все оливковым маслом и вместе с помидорами черри выложить в форму, выстланную пергаментом. Половину лимона нарезать кружочками, со второй – отжать сок. В рыбе сделать надрезы и добавить кружочки лимона. Переложить дораду на овощи в форме. Смешать соль, перец, вино, сок лимона и специи. Полить рыбу с овощами и отправить запекаться на 20 мин при 200 ° С. Перед подачей посыпать зеленью по вкусу.

Форель в медово-имбирном соусе

Ингредиенты:

1 филе форели

2 ст. л. меда

1 ст. л. тертого корня имбиря

1 ст. л. сушеных трав

1 ч. л. горчицы

Сок и цедра ½ лимона

½ граната

30 г засахаренного имбиря

Способ приготовления:

Смешать мед, тертый имбирь, сушеные травы, сок и цедру лимона. Получившимся соусом смазать филе форели. Переложить рыбу в фольгу, присыпать засахаренным имбирем и зернами граната. Запекать в духовке 20 мин при 180 ° С.

Рулетики из сельди

Ингредиенты:

1 соленая сельдь

1 красный острый консервированный перец

150 г соленых огурцов

150 г плавленого сыра

6 веточек петрушки

Соль, перец

Способ приготовления:

Сельдь филировать и слегка отбить. Огурцы и перец нарезать кубиками. Петрушку мелко порубить. Филе рыбы переложить на пищевую пленку и смазать плавленым сыром. Выложить слоями нарезанные огурцы, перец и петрушку. Аккуратно свернуть филе в рулет с помощью пищевой пленки. Убрать в холод на 3 ч. Перед подачей удалить пищевую пленку и нарезать рыбу порционными кусочками. При необходимости скрепить рулет шпажками.

Нежные рыбные котлетки

Ингредиенты:

2–3 филе белой рыбы (тилапия, окунь, горбуша)

250 г креветок

1 морковь

1 луковица

1 ст. л. манной крупы

2 ломтика белого хлеба

100 мл молока

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Хлеб замочить в молоке на 10 мин. Рыбу нарезать. Креветки залить кипятком и почистить. Измельчить морепродукты в блендере вместе с морковью и хлебом. Добавить манку, яйцо, соль и перец. Перемешать. Мокрыми руками сформовать котлеты и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

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