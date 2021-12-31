Страви з риби на Новий рік: топ-10
31.12.2021
Господиням, які планують влаштувати справжній бенкет у новорічну ніч, не обійтися в своєму меню без риби. Її можна не лише посмажити або запекти, а й використовувати в приготуванні складніших страв, а також гарних святкових закусок. Якими частуваннями з риби здивувати гостей на Новий рік 2022? Своїми рецептами поділилися учасники кулінарного шоу «МастерШеф».
Террін з копченого лосося
Складові:
- 650 г копченого лосося
- 150 г консервованого тунця
- 300 г вершкового сиру
- 2 ст. л. тертого хрону
- 120 мл вершків
- Цедра і сік 1 лимона
- 1 огірок
- ½ пучка кропу
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Для начинки в кухонному комбайні з’єднати 150 г лосося, 150 г тунця, вершковий сир, хрін, рубаний кріп, цедру і сік лимона. Поперчити, посолити і збити до однорідності.
- Дрібно нарізати ще 150 г лосося. Огірок нарізати кубиками. Вершки збити до м’яких піків, разом з нарізаним лососем і огірком додати до сирно-рибної маси. Добре перемішати і прибрати в холод на 20 хв.
- Лосося, що залишився, нарізати тонкими слайсами і викласти на дно форми так, щоб звисали вільні краї.
- Начинку розподілити по формі та щільно утрамбувати. Зверху накрити смужками лосося. Поставити в холод на 12 год. Застиглий террін акуратно дістати з форми і прикрасити за смаком.
Пангасіус в горіховій паніровці
Складові:
- 400 г пангасіуса (або іншої білої риби)
- 75 г хлібних крихт
- 45 г вершкового масла
- 100 г волоських горіхів
- 1 жовток
- По 2 гілочки петрушки і кропу
- Цедра ½ апельсина
- Дрібка мускатного горіха
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Волоські горіхи і зелень дрібно порубати. Додати хлібні крихти, цедру апельсина і мускатний горіх. Ретельно перемішати.
- У сковороді розтопити вершкове масло і обсмажити горіхову суміш протягом 7–10 хв до золотистості крихт. Зняти з вогню і остудити.
- Рибу нарізати стейками. Натерти сіллю і перцем. Одну сторону змастити жовтком і рясно присипати горіхово-хлібною масою. Перекласти у форму, вистелену пергаментом, і відправити запікатися в духовку на 20 хв при 200 °С. Готового пангасіуса подавати з гарніром.
Маринований оселедець з прянощами
Складові:
- 400 г оселедця
- ½ цибулини
- 1 ч. л. прованських трав
- 5 зірочок бадьяну
- ½ ч. л. коріандру
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. солі
- 2 лаврові листи
- 60 г цукру
- 100 мл оцту
Спосіб приготування:
- У каструлі змішати 200 мл води, оцет, бадьян, коріандр, паприку, цукор і лаврові листи. Довести все до кипіння і зняти з вогню.
- Оселедець розібрати на філе, нарізати шматочками, приправити прованськими травами і посолити. Цибулю почистити і нарізати півкільцями.
- У банку шарами викласти оселедець і цибулю. Залити охолодженим маринадом і поставити в холод на 7 год.
Короп під сметанним соусом
Складові:
- 2 коропа
- ½ цибулини
- 2 ч. л. суміші спецій
- 600–800 мл сметани
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Коропів почистити від луски і видалити нутрощі. Посолити і поперчити. Цибулю нарізати кільцями.
- Сметану змішати з улюбленими спеціями.
- Перекласти рибу в змащену маслом форму. Викласти цибулю і рясно полити все сметаною. За бажанням присипати тертим сиром. Накрити фольгою і відправити запікатися на 1 год 20 хв при 180 °С.
Тако з наггетсами з хека
Складові:
- 4 пшеничні коржики для тако
- 200 г філе хека (або іншої білої риби)
- 45 г панірувальних сухарів
- 1 яйце
- ½ ст. борошна
- 200 г червонокачанної капусти
- ¼ червоної цибулини
- 1 авокадо
- 2 ст. л. рубаної петрушки
- 1 ст. л. оливкової олії
- 120 мл сметани
- 60 мл майонезу
- Цедра і сік ½ лайма
- Сіль, перець, спеції
Спосіб приготування:
- Яйце збити з дрібкою солі. Панірувальні сухарі змішати зі спеціями за смаком.
- Філе хека нарізати шматочками, обваляти в борошні, занурити в яйце і обсипати сухарями.
- Викласти рибу на деко, вистелене пергаментом, і запікати 10–12 хв при 200 °С.
- Для соусу з’єднати сметану, майонез і цедру лайма. Перемішати.
- Капусту і цибулю нашаткувати. Авокадо розрізати навпіл і видалити кісточку. М’якоть почистити і нарізати тонкими скибками. Злегка скропити все соком лайма і оливковою олією.
- Зібрати тако. На коржики викласти соус, рибу, капусту з цибулею і авокадо. Посипати петрушкою.
Карпаччо з сьомги
Складові:
- 150 г сьомги
- По ½ пучка руколи і кропу
- ½ лимона
- 3 ст. л. оливкової олії
- 2 ч. л. бальзамічного оцту
- Каперси
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Сьомгу нарізати тонкими слайсами.
- Для заправки змішати оливкову олію, бальзамічний оцет і сік лимона. Посолити і поперчити за смаком.
- Рибу викласти в один шар і рясно полити заправкою. Викласти каперси і зелень.
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Дорада, запечена з овочами
Складові:
- 1 дорада
- 5 картоплин
- 3 моркви
- 300 г стручкової квасолі
- 10 помідорів чері
- 1 головка часнику
- 1 лимон
- 100 мл вина
- 5 ст. л. рослинного масла
- Сіль, перець, спеції
Спосіб приготування:
- Картоплю і моркву нарізати скибочками. Стручкову квасолю порубати. Головку часнику очистити і розрізати навпіл. Скропити все оливковою олією та разом з помідорами чері викласти в форму, вистелену пергаментом.
- Половину лимона нарізати кружечками, з другої – віджати сік. У рибі зробити надрізи і додати кружечки лимона. Викласти дораду на овочі в формі.
- Змішати сіль, перець, вино, сік лимона і спеції. Полити рибу з овочами і відправити запікатися на 20 хв при 200 °С. Перед подачею посипати зеленню за смаком.
Форель у медово-імбирному соусі
Складові:
- 1 філе форелі
- 2 ст. л. меду
- 1 ст. л. тертого кореня імбиру
- 1 ст. л. сушених трав
- 1 ч. л. гірчиці
- Сік і цедра ½ лимона
- ½ граната
- 30 г зацукрованого імбиру
Спосіб приготування:
- Змішати мед, тертий імбир, сушені трави, сік і цедру лимона.
- Соусом змастити філе форелі. Перекласти рибу в фольгу, присипати солодким імбиром і зернами граната. Запікати в духовці 20 хв при 180 °С.
Рулетики з оселедця
Складові:
- 1 солоний оселедець
- 1 червоний гострий консервований перець
- 150 г солоних огірків
- 150 г плавленого сиру
- 6 гілочок петрушки
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Оселедець філірувати і злегка відбити. Огірки та перець нарізати кубиками. Петрушку дрібно порубати.
- Філе риби перекласти на харчову плівку і змастити плавленим сиром. Викласти шарами нарізані огірки, перець і петрушку.
- Акуратно згорнути філе в рулет за допомогою харчової плівки. Прибрати в холод на 3 год. Перед подачею видалити харчову плівку і нарізати рибу порційними шматочками. За потреби скріпити рулет шпажками.
Ніжні рибні котлетки
Складові:
- 2–3 філе білої риби (тілапія, окунь, горбуша)
- 250 г креветок
- 1 морква
- 1 цибулина
- 1 ст. л. манної крупи
- 3 скибочки білого хліба
- 100 мл молока
- Рослинна олія
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Хліб замочити в молоці на 10 хв.
- Рибу нарізати. Креветки залити окропом і почистити. Подрібнити морепродукти блендером разом з морквою і хлібом. Додати манку, яйце, сіль і перець. Перемішати.
- Мокрими руками сформувати котлети і обсмажити на олії до золотистої скоринки.
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