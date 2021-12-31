Господиням, які планують влаштувати справжній бенкет у новорічну ніч, не обійтися в своєму меню без риби. Її можна не лише посмажити або запекти, а й використовувати в приготуванні складніших страв, а також гарних святкових закусок. Якими частуваннями з риби здивувати гостей на Новий рік 2022? Своїми рецептами поділилися учасники кулінарного шоу «МастерШеф».

Террін з копченого лосося

Складові:

650 г копченого лосося

150 г консервованого тунця

300 г вершкового сиру

2 ст. л. тертого хрону

120 мл вершків

Цедра і сік 1 лимона

1 огірок

½ пучка кропу

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Для начинки в кухонному комбайні з’єднати 150 г лосося, 150 г тунця, вершковий сир, хрін, рубаний кріп, цедру і сік лимона. Поперчити, посолити і збити до однорідності. Дрібно нарізати ще 150 г лосося. Огірок нарізати кубиками. Вершки збити до м’яких піків, разом з нарізаним лососем і огірком додати до сирно-рибної маси. Добре перемішати і прибрати в холод на 20 хв. Лосося, що залишився, нарізати тонкими слайсами і викласти на дно форми так, щоб звисали вільні краї. Начинку розподілити по формі та щільно утрамбувати. Зверху накрити смужками лосося. Поставити в холод на 12 год. Застиглий террін акуратно дістати з форми і прикрасити за смаком.

Пангасіус в горіховій паніровці

Складові:

400 г пангасіуса (або іншої білої риби)

75 г хлібних крихт

45 г вершкового масла

100 г волоських горіхів

1 жовток

По 2 гілочки петрушки і кропу

Цедра ½ апельсина

Дрібка мускатного горіха

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Волоські горіхи і зелень дрібно порубати. Додати хлібні крихти, цедру апельсина і мускатний горіх. Ретельно перемішати. У сковороді розтопити вершкове масло і обсмажити горіхову суміш протягом 7–10 хв до золотистості крихт. Зняти з вогню і остудити. Рибу нарізати стейками. Натерти сіллю і перцем. Одну сторону змастити жовтком і рясно присипати горіхово-хлібною масою. Перекласти у форму, вистелену пергаментом, і відправити запікатися в духовку на 20 хв при 200 ° С. Готового пангасіуса подавати з гарніром.

Маринований оселедець з прянощами

Складові:

400 г оселедця

½ цибулини

1 ч. л. прованських трав

5 зірочок бадьяну

½ ч. л. коріандру

1 ч. л. паприки

1 ч. л. солі

2 лаврові листи

60 г цукру

100 мл оцту

Спосіб приготування:

У каструлі змішати 200 мл води, оцет, бадьян, коріандр, паприку, цукор і лаврові листи. Довести все до кипіння і зняти з вогню. Оселедець розібрати на філе, нарізати шматочками, приправити прованськими травами і посолити. Цибулю почистити і нарізати півкільцями. У банку шарами викласти оселедець і цибулю. Залити охолодженим маринадом і поставити в холод на 7 год.

Короп під сметанним соусом

Складові:

2 коропа

½ цибулини

2 ч. л. суміші спецій

600–800 мл сметани

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Коропів почистити від луски і видалити нутрощі. Посолити і поперчити. Цибулю нарізати кільцями. Сметану змішати з улюбленими спеціями. Перекласти рибу в змащену маслом форму. Викласти цибулю і рясно полити все сметаною. За бажанням присипати тертим сиром. Накрити фольгою і відправити запікатися на 1 год 20 хв при 180 ° С.

Тако з наггетсами з хека

Складові:

4 пшеничні коржики для тако

200 г філе хека (або іншої білої риби)

45 г панірувальних сухарів

1 яйце

½ ст. борошна

200 г червонокачанної капусти

¼ червоної цибулини

1 авокадо

2 ст. л. рубаної петрушки

1 ст. л. оливкової олії

120 мл сметани

60 мл майонезу

Цедра і сік ½ лайма

Сіль, перець, спеції

Спосіб приготування:

Яйце збити з дрібкою солі. Панірувальні сухарі змішати зі спеціями за смаком. Філе хека нарізати шматочками, обваляти в борошні, занурити в яйце і обсипати сухарями. Викласти рибу на деко, вистелене пергаментом, і запікати 10–12 хв при 200 ° С. Для соусу з’єднати сметану, майонез і цедру лайма. Перемішати. Капусту і цибулю нашаткувати. Авокадо розрізати навпіл і видалити кісточку. М’якоть почистити і нарізати тонкими скибками. Злегка скропити все соком лайма і оливковою олією. Зібрати тако. На коржики викласти соус, рибу, капусту з цибулею і авокадо. Посипати петрушкою.

Карпаччо з сьомги

Складові:

150 г сьомги

По ½ пучка руколи і кропу

½ лимона

3 ст. л. оливкової олії

2 ч. л. бальзамічного оцту

Каперси

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Сьомгу нарізати тонкими слайсами. Для заправки змішати оливкову олію, бальзамічний оцет і сік лимона. Посолити і поперчити за смаком. Рибу викласти в один шар і рясно полити заправкою. Викласти каперси і зелень.

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Дорада, запечена з овочами

Складові:

1 дорада

5 картоплин

3 моркви

300 г стручкової квасолі

10 помідорів чері

1 головка часнику

1 лимон

100 мл вина

5 ст. л. рослинного масла

Сіль, перець, спеції

Спосіб приготування:

Картоплю і моркву нарізати скибочками. Стручкову квасолю порубати. Головку часнику очистити і розрізати навпіл. Скропити все оливковою олією та разом з помідорами чері викласти в форму, вистелену пергаментом. Половину лимона нарізати кружечками, з другої – віджати сік. У рибі зробити надрізи і додати кружечки лимона. Викласти дораду на овочі в формі. Змішати сіль, перець, вино, сік лимона і спеції. Полити рибу з овочами і відправити запікатися на 20 хв при 200 °С. Перед подачею посипати зеленню за смаком.

Форель у медово-імбирному соусі

Складові:

1 філе форелі

2 ст. л. меду

1 ст. л. тертого кореня імбиру

1 ст. л. сушених трав

1 ч. л. гірчиці

Сік і цедра ½ лимона

½ граната

30 г зацукрованого імбиру

Спосіб приготування:

Змішати мед, тертий імбир, сушені трави, сік і цедру лимона. Соусом змастити філе форелі. Перекласти рибу в фольгу, присипати солодким імбиром і зернами граната. Запікати в духовці 20 хв при 180 °С.

Рулетики з оселедця

Складові:

1 солоний оселедець

1 червоний гострий консервований перець

150 г солоних огірків

150 г плавленого сиру

6 гілочок петрушки

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Оселедець філірувати і злегка відбити. Огірки та перець нарізати кубиками. Петрушку дрібно порубати. Філе риби перекласти на харчову плівку і змастити плавленим сиром. Викласти шарами нарізані огірки, перець і петрушку. Акуратно згорнути філе в рулет за допомогою харчової плівки. Прибрати в холод на 3 год. Перед подачею видалити харчову плівку і нарізати рибу порційними шматочками. За потреби скріпити рулет шпажками.

Ніжні рибні котлетки

Складові:

2–3 філе білої риби (тілапія, окунь, горбуша)

250 г креветок

1 морква

1 цибулина

1 ст. л. манної крупи

3 скибочки білого хліба

100 мл молока

Рослинна олія

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Хліб замочити в молоці на 10 хв. Рибу нарізати. Креветки залити окропом і почистити. Подрібнити морепродукти блендером разом з морквою і хлібом. Додати манку, яйце, сіль і перець. Перемішати. Мокрими руками сформувати котлети і обсмажити на олії до золотистої скоринки.

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